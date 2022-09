El equipo de Eduardo Berizzo volvió a caer y a no anotar goles, cifra que se extiende al periodo de Martín Lasarte.

Una dolorosa derrota tuvo este viernes Chile con Marruecos en el primer amistoso de la fecha FIFA por 2-0, con goles de Boufal y Sabiri en un nuevo encuentro de la era de Eduardo Berizzo en la banca de La Roja.

Con algunas sorpresas en la formación pero el grueso del equipo de Martín Lasarte que jugó Eliminatorias como Brayan Cortés, Gary Medel, Paulo Díaz, Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Ben Brereton; la selección chilena volvió a caer y no levanta cabeza en un oscuro presente tras quedar eliminado de Qatar 2022.

Pero las derrotas no son lo único que pesan en el cuadro nacional, sino también la trágica baja en ataque que tienen los delanteros. Esto porque tras el 2-0 en contra con los marroquiés, Chile suma una dura estadística sin anotar goles en partidos con la adulta.

¿Hace cuántos partidos que La Roja no hace goles?

La cruda estadística y que pone en duda el ataque chileno es que la selección adulta no marca goles desde el 1 de febrero del 2022, de visita con Bolivia en la victoria por 3-2.

En La Paz fue la última victoria de la selección y el último encuentro en el que se marcó un tanto. El autor fue Alexis Sánchez, quien anotó el tercero del equipo de Martín Lasarte en ese entonces a los 85' de partido.

Tras el partido con los bolivianos, se jugaron 6 compromisos entre Eliminatorias y partidos amistosos con la selección mayor en los que no se marcó:

* Brasil 4-0 Chile (24 de marzo del 2022)

* Chile 0-2 Uruguay (29 de marzo del 2022)

* Corea del Sur 2-0 Chile (6 de junio del 2022)

* Chile 0 - Túnez 2 (10 de junio del 2022)

* Chile 0 - Ghana 0 (14 de junio del 2022)

* Marruecos 2-0 Chile (23 de septiembre del 2022)

En total, son 545 minutos sin descuentos los que lleva La Roja sin anotar un gol, sin contar el partido amistoso Sub-23 que disputaron los jóvenes más el invitado Brayan Cortés hace unas semanas.

Berizzo tendrá la opción de romper con la negativa racha el próximo martes 27 de septiembre a las 14:00 horas en el segundo amistoso de la fecha FIFA con Qatar.

