La selección chilena cayó ante Corea del Sur en el estreno de Eduardo Berizzo. El Toto no ha sido el único en caer en su primera vez al mando de la Roja.

La era de Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena comenzó con un duro revés. La mañana de este lunes, la Roja no pudo hacer lo esperado ante Corea del Sur y lamentó una caída por 2-0 en el inicio de la gira por Asia.

El Toto se estrenó en la banca del equipo de todos con un resultado en contra que de seguro duele, pero que no marca para nada su futuro. De hecho, el ex ayudante de Marcelo Bielsa no es el primer en caer al asumir la dirección técnica de nuestro país.

Muchos han sido los entrenadores que han pasado por el banquillo de la selección chilena, con y sin éxito. Eduardo Berizzo se suma a la lista de los que cayeron iniciando su proceso, pero todavía queda camino por delante.

Ante el resultado que dejó el choque con Corea del Sur, en RedGol abrimos los libros de historia y decidimos revisar cómo le ha ido a los últimos entrenadores de la Roja en la última década. Dejando a un lado el proceso de Marcelo Bielsa que inició el camino de la Generación Dorada y con varias de esas figuras aún vigentes, estos los datos que hay hasta ahora.

Tras la aventura del Loco, fue Claudio Borghi quien asumió la banca de la selección chilena. El Bichi tenía la misión de estirar la buena racha conseguida junto al líder de la Roja rumbo a Sudáfrica 2010 y logró un buen resultado. En su debut, enfrentó a Portugal y se llevó un empate 1-1 el 25 de marzo del 2011.

Dos años más tarde llegaría el turno de Jorge Sampaoli. Después de ganar un tricampeonato local y la Copa Sudamericana con la U, el casildense arribó al equipo de todos para luchar por un lugar en Brasil 2014. En su estreno se enfrentó a Senegal, cosechando un ajustado triunfo por 2-1 el 15 de enero de 2013.

Dejando el título de la Copa América 2015 en casa, la selección chilena sufriría un nuevo cambio de técnico. Juan Antonio Pizzi llegó a nuestro país y lideró el proceso que lograría la Copa América Bicentenario en 2016. Eso sí, su inicio no fue el mejor, ya que cayó por 1-2 frente a Argentina el 24 de marzo del 2016.

Tras el fracaso rumbo al Mundial de Rusia, la Roja cambió de aires y anunció el arribo de Reinaldo Rueda. El colombiano llegaba con un gran cartel, pero no logró repetir sus éxitos. Su debut fue una derrota 1-2 contra Suecia el 24 de marzo de 2018.

El último en debutar durante esta década fue Martín Lasarte, quien tomó el lugar de Triple R en la banca. Machete fue el único que logró levantar la estadística a la baja que se arrastraba en los últimos años y se estrenó con un triunfo por 2-1 frente a Bolivia el 26 de marzo de 2021.

Eduardo Berizzo sufrió un revés en su estreno, pero como queda claro, perder en el primer partido no significa que vaya a terminar mal su proceso. El Toto tiene una dura tarea por delante, pero mostrando la intensidad de hoy, de seguro llegarán los resultados más temprano que tarde.

Así le fue a los técnicos de la selección chilena en su debut en la última década

Claudio Borghi, 25 de marzo de 2011: Portugal 1-1 Chile.

Jorge Sampaoli, 15 de enero de 2013: Chile 2-1 Senegal.

Juan Antonio Pizzi, 24 de marzo de 2016: Chile 1-2 Argentina.

Reinaldo Rueda, 24 de marzo de 2018: Suecia 1-2 Chile.

Martín Lasarte, 26 de marzo de 2021: Chile 2-1 Bolivia.

Eduardo Berizzo, 6 de junio de 2022: Corea del Sur 2-0 Chile.