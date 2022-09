La selección chilena no pudo contra Marruecos y perdió 2-0 en España. El amistoso dejó más dudas y Eduardo Berizzo sigue sin triunfos desde su llegada a la banca de la Roja, dejando el sabor amargo por la superioridad del rival y el bajo rendimiento del equipo nacional.

Tras el duelo en zona mixta, el capitán Gary Medel manifestó que el oscuro panorama “se cambia trabajando, entrenando con humildad, volviendo a lo que éramos, estamos recién empezando con un nuevo cuerpo técnico”.

El Pitbull agregó que “se vieron diferencias en el mediocampo y en el resultado de manera muy clara. La idea del DT la tenemos clara, queremos volver a la presión alta, queremos controlar los partidos e ir mejor día a día”.

Consultado por la mezcla entre jugadores de la generación dorada y aquellos llamados al dilatado recambio, Medel sostuvo que “hay muchos jugadores que están empezando y deben adecuarse a la idea del profesor y a las condiciones. El que viene acá se la tiene que jugar por completo, chicos o grandes, todos nos jugamos un puesto y eso es lo positivo de este nuevo entrenador”.

Por último y en lo que respecta a su aporte personal, Gary Medel sentencia que “es el profe el que tiene que decidir si voy a jugar de líbero, stopper o en el medio, yo estoy a su disposición. Sí me siento mejor de central, en línea de tres o cuatro”.

Ahora la selección chilena debe dejar España y partir a Austria, donde cerrará la fecha FIFA con el duelo amistoso del martes 27 de septiembre ante Qatar, el próximo anfitrión de la Copa del Mundo.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.