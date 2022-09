Brayan Cortés admite la dificultad de tomar el arco de la Roja después de Claudio Bravo: "Ser el número 1 no es fácil"

Brayan Cortés fue titular en el primer partido de la Roja en la gira por Europa. De hecho, gracias al portero de Colo Colo, la selección chilena pudo evitar una diferencia mayor al 2-0 que sufrió ante Marruecos, elenco mundialista que mostró una superioridad clara en el campo de juego del estadio Cornellá del Prat, donde habitualmente hace de local el Espanyol.

Para el iquiqueño, la derrota generó un golpe en la confianza del plantel, que todavía no puede ganar bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo, además de tener una sequía goleadora que coquetea con un récord histórico. "Con Marruecos nos vimos superados, como se decía. Creo que es un rival se hizo fuerte, que tiene la motivación de ir al Mundial que nosotros no tenemos. Afecta un montón no ganar, nos duele a todos", reconoció el golero de 27 años, quien disputó cuatro partidos en las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y que fue titular en la victoria de la Roja olímpica ante Perú en un duelo que jugó en su casa, el estadio Tierra de Campeones.

Eso sí, contra los marroquíes quedó claro que para el Toto, Cortés es el primero de la lista ante la ausencia de Claudio Bravo, quien nuevamente quedó fuera de una citación del argentino, aunque el ex seleccionador de Paraguay se abrió a la posibilidad de convocarlo nuevamente. Para que se dé el retorno del legendario golero bicampeón de América tendrá que recuperar su lugar protagónico en el Betis, que hoy tiene el portugués Rui Silva.

"Ser el número 1 no es fácil, pero eso es trabajo solamente", confesó Cortés, quien le sacó ventaja a Gabriel Arias, el capitán de Racing Club de Avellaneda, donde ha tenido un gran rendimiento desde que volvió a jugar luego de superar una rotura del ligamento cruzado. "Queda seguir con la misma humildad de mejorar, yo creo que cada día se aprende un poco más. Hay que seguir mentalizado con las ideas del cuerpo técnico, traspasarlas a la cancha", añadió el Indio, una pieza importantísima en el Cacique, que se aproxima a su estrella 33.

Cortés no ha tenido comunicación con Bravo, pero la amistad se mantiene

Brayan Cortés está llamado a ser quien tome el testimonio de Claudio Bravo en la selección chilena. El portero de 39 años reconoció que Eduardo Berizzo no lo ha llamado para saber de él de manera directa. Pero el Toto no ha hecho eso con ningún jugador, pues escogió una manera de llevar el grupo que en ese aspecto se diferencia radicalmente de sus antecesores, el colombiano Reinaldo Rueda y el uruguayo Martín Lasarte.

Respecto de si ha tenido contacto con el golero del Betis, el guardián colocolino que "con Claudio no he tenido conversaciones por estos días, pero siempre está ahí la buena comunicación y la amistad". De hecho, el nacido en Iquique el 11 de marzo de 1995 ha repetido muchas veces que Bravo es uno de sus modelos a seguir.

"Claudio es un gran arquero, un gran ejemplo, estar con él en el día a día es un orgullo. Me gusta mucho cómo se desenvuelve en el campo de juego", cerró Brayan Cortés, quien también volvió a marcar su admiración por el alemán Marc-André ter Stegen.

