Este lunes comenzará a entrenar la selección chilena Sub 23 con miras al amistoso del miércoles con su similar de Perú, en Iquique (18:30 horas). Es una nueva instancia que Eduardo Berizzo espera aprovechar para inyectarle juventud al conjunto que espera encabezar para las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El Toto de a poco va imponiendo su estilo y hoy aseguran que es "más bielsista que Marcelo Bielsa". Es que la llegada del cordobés a la Roja, después de los fallidos ciclos de Reinaldo Rueda y Martín Lasarte, ha cambiado varias rutinas. De hecho, el ex defensor es reconocido como una persona "agradable", pero rígida y exigente.

Por eso, al interior de la selección chilena no sorprendieron las palabras de Claudio Bravo, cuando dijo que no había tenido comunicación con el nuevo entrenador de la Roja. A tres meses de la llegada de Berizzo, el arquero del Real Betis todavía no ha sido referenciado de manera directa.

"No me ha llamado, no hemos tenido ningún contacto, por eso digo que (seguir en la selección) no depende de mí. Depende de mi rendimiento y de cómo me encuentre en el club. Y más de su idea, de si es beneficioso que siga en este proceso o es más beneficioso que empiece de cero, con gente nueva", sentenció el capitán histórico de Chile.

¿Por qué Berizzo no llama a Bravo? La verdad es que no lo ha llamado a él ni a ningún otro, una política clara que viene del tiempo de Marcelo Bielsa y que tiene completamente restringidos los contactos entre el cuerpo técnico y los futbolistas. Por eso, los jugadores citados a la gira europea de septiembre se enterarán de aquello "por la prensa".

Otra clara diferencia con los dos procesos anteriores, en que tanto Lasarte como Rueda mantuvieron permanente relación con los jugadores, al punto de que incluyeron en su agenda la reconciliación entre Arturo Vidal y el mismo Bravo, después del quiebre que se produjo al término de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Las citaciones y renuncias se harán de manera pública



Tal como hizo Marcelo Bielsa, Berizzo espera comunicar las convocatorias sin consultas previas. El jugador nominado recibirá sus pasajes en caso de venir desde el exterior y tendrá que estar preparado para sumarse a la Roja. Si no lo hace y no presenta un certificado médico o justificativo, corre el riesgo de caer en desgracia.

Toto anunció en el laboratorio de la selección que las citaciones serán tan públicas como las renuncias, que no hará concesiones a uno u otro jugador y que las elecciones se basarán en el análisis presente, como adelantó en su presentación oficial como técnico de la Roja por el próximo ciclo mundialista.

"No separaría a futbolistas por edad. A la selección se llega por rendimiento, necesitaremos de todos un compromiso absoluto", advirtió el DT en su presentación. Por eso, antes de la gira por Asia hizo oficial la baja de Erick Pulgar vía comunicado: "Por razones personales ajenas a la Federación de Fútbol de Chile". El volante se fue de vacaciones.

Es que Berizzo quiere tener la sartén por el mango. Por eso, los jugadores que son convocados deben incorporarse de manera directa a la selección. Luego de jugar por sus clubes, los recoge una van de la ANFP en el mismo estadio y los traslada de manera directa al Complejo Deportivo Juan Pinto Durán.

El objetivo es evitar que los futbolistas desvíen el camino, ya sea para saludar a sus familiares o para reuniones con amistades, en especial cuando todavia quedan reminiscencias de la pandemia. Si el jugador tiene alguna molestia que requiere su baja, eso será determinado por el cuerpo médico de la Roja.

De esta manera, más vale ponerse al día con las exigencias del nuevo entrenador de la selección chilena, antes de llevarse un reto o pasar un mal rato por un desconocimiento. Berizzo llegó con un clarísimo manual de reglas, que figura como el desde en el nuevo ciclo que emprende con el Equipo de Todos.