Alejandro Tabilo (64º) no ha visto acción en el circuito mundial del tenis desde Wimbledon, pero a pesar de eso ha celebrado en el Ránking ATP y se ubicó como la raqueta número uno de Chile. Eso sí, en su cabeza también empieza a mentalizarse para cumplir un sueño: enfrentar a Rafael Nadal (3º).

Ya se confirmó que Jano disputará una exhibición con el legendario tenista español, y lo harán en nuestras tierras. Será la tercera vez que Rafa visite suelo chileno y todavía se define fecha (24 o 25 de noviembre) y recinto (San Carlos de Apoquindo o Sausalito), pero Tabilo desde ya palpita el choque.

El tenista criollo nacido en Canadá dialogó con La Tercera sobre lo que será su duelo ante uno de los mejores deportistas de la historia y de entrada reconoce que "para mí es increíble. Desde chiquitito siempre he tratado de hacer todo como Nadal; es mi ídolo".

"Jugar con él en Chile es un sueño, será inolvidable. Entonces, tener esta oportunidad de una exhibición aquí con él, me tiene muy feliz", complementó el oriundo de Toronto. Y tras eso se refirió a la posibilidad de jugar en el recinto del club de sus amores.

El Movistar Arena tiene agendado un show de Los Fabulosos Cadillacs para esa fecha, por lo que se barajan San Carlos de Apoquindo y el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde juega Everton, para jugar la exhibición, y Tabilo quiere el reducto viñamarino. "Sería especial, justo en el estadio donde juega Everton. Ojalá llegue toda mi familia y podamos disfrutar el espectáculo", indicó.

Sobre su reacción al enterarse de la opción de jugar con Nadal, Jano reconoce que "cuando recién me lo nombraron, no lo creía mucho. Me demoré en reaccionar un poco y ya, hace una semana, cuando me confirmaron, no la podía creer. Guille (Gómez) me llamó por teléfono y estaba feliz. Se me abrieron los ojos de felicidad".

Tras eso, fue consultado por los comentarios que recibió de parte de su familia por la histórica posibilidad. "Cuando recién les conté, no la podían creer. Como salió de la nada, y siempre estas cosas demoran en concretarse y también saben lo que significa esto para mí y todo el esfuerzo, entonces para ellos también es muy especial".

Para cerrar, Tabilo comentó que la recuperación de una lesión en el húmero izquierdo va "bien, hemos hecho exámenes y ya estamos listos. No salió nada alterado, así que muy bien. Estamos tomándolo con calma para preparar bien la última parte del año".

"Llegar al Top 50 es la meta"

Alejandro Tabilo amaneció este lunes 25 de julio con una nueva actualización del Ránking ATP y en ella pudo evidenciar que alcanzó, una vez más, la mejor clasificación de su carrera. Del 68º pasó al 64º y se afirma como la raqueta número uno de Chile, aunque también deja claro que apunta a objetivos más altos.

"Yo creo que el top 50 sería la meta, ya que a principios de año la meta era el top 100, pero como se dio más o menos rápido, tuvimos que cambiar un poquito el calendario, las metas y todo. Entonces, lo ideal sería llegar al top 50. Si hacemos una buena planificación y nos va más o menos bien, es posible", lanzó en conversación con La Tercera.

Con respecto a la importancia que tiene para él ser el chileno mejor ubicado en el escalafón mundial, destaca que "es algo que desde chico y desde que empecé a jugar por Chile ha sido una de mis metas. Es un orgullo poder estar en esa posición y tengo que tratar de seguir sumando y creciendo en el ranking. Es una sensación increíble, porque desde chico fue un sueño ser número uno de Chile".

Eso sí, tiene claro que su ascenso sin jugar mucho es algo poco habitual. Por eso, cierra apuntando que "ha sido muy raro, pero igual hemos estado trabajando muy duro para estar en esa posición. Todo el cambio de ranking ha sido para todos. Yo entré al top 100 con una cantidad de puntos que me hubieran permitido ser top 100 mucho antes. Todo ha sido muy raro y ahora recién está volviendo a la normalidad y ahí se están viendo los cambios".