Wimbledon ya comenzó y son dos los chilenos que están en competencia. Cristian Garin (43°) se enfrentará al sueco Elías Ymer (137°) en su estreno de este martes, mientras que Alejandro Tabilo (78°) ya dio el primer paso luego de vencer al serbio Laslo Djere (55°) y asegurar el ticket a segunda ronda.

El duelo estuvo duro para Jano en Londres. El chileno partió imponiéndose en sets de 7-6 (8-6) y 6-2, y pudo haberse llevado el encuentro en unas inéditas tres mangas, pero el serbio despertó y remontó con sets de 6-1 y 6-4 para dejar todo igualado en 2-2.

Todo se definiría en el quinto set, donde los tenistas alcanzaron un 6-6 y se fueron al tiebreak. Tabilo tuvo tres puntos de partido y el último no estuvo extento de dramatismo: Jano vencía por 12-11 y una pelota del serbio fue gritada como mala, dándole el triunfo al chileno y desatando su festejo en el césped inglés.

Jano se tiró al piso luego de lo que era la conclusión de un partido de más de tres horas. Luego, se puso de pie y fue a despedirse de su rival, pero el punto se revisó, dictando que pelota sí fue buena y los jugadores debían volver a la cancha. Pese al drama añadido, Jano río y se dispuso a sacar nuevamente.

Finalmente, el chileno se quedó con el encuentro y selló (nuevamente) su triunfo. "Me ayudó un poco el final, pero nunca me había pasado. Le dí hasta la mano al oponente. Fue algo muy raro, pero haber gritado eso con todo, mi cuerpo soltó y eso me ayudó a sacar normal y terminar el partido. Fue mucha emoción y muy raro todo", dijo al final del partido.

Ahora, Jano se prepara para este miércoles, donde deberá enfrentar al serbio Miomir Kecmanovic (30°) por el paso a tercera ronda del Grand Slam. Los tenistas ya se vieron las caras a principios de este año en los cuartos de final del Chile Open, donde el chileno venció por 6-1 y 6-4.