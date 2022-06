Alejandro Tabilo vs Laslo Djere | Ver EN VIVO ONLINE y por TV la primera ronda de Wimbledon 2022

Alejandro Tabilo (80°) será el primer chileno en acción en a edición 2022 de Wimbledon, “Jano” enfrentará en la cancha 7 del All England Club al tenista serbio Laslo Djere (55°), por la primera ronda del cuadro principal.

Este partido marcará un hito en la carrera de la segunda raqueta nacional, ya que por primera vez competirá en el main draw en tierra londinense, anteriormente se había tenido que conformar con jugar solamente la qualy.

Tabilo viene de preocupar a miles de fanáticos en nuestro país el pasado lunes 20 de junio, cuando abandonó el partido que tenía frente Benjamín Bonzi por la primera ronda del Mallorca Open, encuentro donde el marcador era favorable para el francés por 6-3 y 4-2, encendiendo las alarmas a menos de una semana del comienzo del tercer Grand Slam del año.

Sin embargo, el tenista nacido en Toronto volvió a entrenar con normalidad y es espera que esté en plenitud física para medir fuerzas con el serbio de 27 años, Laslo Djere, quien también tuvo acción en Mallorca, donde cayó por la ronda de 32 ante Nick Kyrgios en tres sets, por parciales de 7-5, 6-7 y 6-7.

Este encuentro será el primero entre el chileno y el serbio en el circuito, el vencedor de esta llave enfrentará en la segunda fase al vencedor de la serie entre el australiano John Millman (86°) y Miomir Kecmanović (30°).

Día y hora: ¿Cuándo juegan Alejandro Tabilo vs Laslo Djere?

Alejandro Tabilo vs Laslo Djere juegan este lunes 27 de junio no antes de las 07:15 AM hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Alejandro Tabilo vs Laslo Djere?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Alejandro Tabilo vs Laslo Djere?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.