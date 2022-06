Alejandro Tabilo (80º ATP) no ha tenido un buen comienzo en la temporada de césped y a partir de este lunes 27 tendrá una nueva oportunidad para encontrar su mejor nivel, ya que el próximo torneo no le servirá para seguir intentando escalar puestos en el Ránking ATP: Wimbledon. Torneo para el cual ya tiene todo listo para su debut.

El tenista chileno nacido en Canadá jugará por primera vez en su carrera el tercer Grand Slam del año desde el cuadro principal y su estreno está programado para este lunes, donde chocará en primera ronda ante el serbio Laslo Djere (55º), y recientemente la organización entregó la programación.

Jano enfrentará a Djere en la cancha 7 de La Catedral y su partido quedó programado para el segundo turno, por lo que se espera que ese encuentro comience cerca de las 8:00 de la mañana hora chilena, todo después de que vean acción previamente la ucraniana Anhelina Kalínina y la húngara Anna Bondár.

Así, la segunda raqueta de Chile ya tiene todo listo para vivir su primera vez en el cuadro principal de Wimbledon, donde a pesar de que llegue muy lejos no sumará puntos para el escalafón mundial.

Cabe destacar que esta edición 2022 de Wimbledon, que se jugará desde el 27 de junio hasta el 10 de julio, será siempre recordada como la vez en que la ATP decidió no entregar puntos para el ránking tras una polémica decisión de la organización.

Los miembros del All England Lawn Tennis and Croquet Club tomaron la decisión de no permitir que participen del tercer Grand Slam del año los tenistas rusos y bielorrusos producto de la invasión a Ucrania, lo que motivó a la ATP a decidir que no entregará puntos para su sistema.