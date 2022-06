La raqueta número uno de Chile necesitaba tener una buena presentación en el ATP 250 de Eastbourne considerando que en Wimbledon, independiente de cómo le vaya, sí o sí perderá puntos en el escalafón mundial. Sin embargo, no pudo ante el australiano Álex de Miñaur y tendrá que esperar a ver si eso lo perjudica mucho o no.

Cristian Garin (44º ATP) vivió este lunes 20 de junio su segunda participación en la gira de césped, y tras caer ante Sebastian Korda en su estreno en el ATP 500 de Halle hoy corrió con la misma suerte en su debut en el ATP 250 de Eastbourne, donde la fortuna nuevamente no estuvo de su lado.

La raqueta número uno de Chile saltó al pasto del torneo inglés para jugar su primer partido ante el australiano Álex de Miñaur (24º ATP), instancia en la que no pudo demostrar el alza de nivel que mostró en Roland Garros y tras 1 hora con 21 minutos cayó por un contundente 6-3 y 6-3.

Sin duda una muy mala noticia para Gago, quien necesitaba tener una buena presentación en la competencia que se realiza en el sur de Inglaterra para amortiguar la pérdida de puntos que sí o sí sufrirá después de Wimbledon, y que lo tendrá mirando de reojo lo que pase en el Ránking ATP.

El Tanque sufrirá inevitablemente la pérdida de 180 puntos tras haber llegado a octavos de final en la edición del año pasado, por lo que tendrá que esperar a ver como le va a los demás.

Garin se despidió de Wimbledon 2021 enfrentando a Novak Djokovic en los octavos de final, y tras la polémica decisión del torneo de no recibir tenistas rusos ni bielorrusos este 2022 la ATP decidió no entregar puntos para el ránking, por lo que no solo el chileno se lamentará.

El ariqueño cuenta actualmente con 1.055 puntos en el escalafón mundial, y como no sumará nada en Eastbourne ni tampoco en Wimbledon perderá 180 unidades, lo que lo dejaría con 875 puntos. Con esto, Gago podría salir del Top 50 cayendo del 44º al 62º.

Ahora, habrá que esperar a ver cómo le va a los tenistas que lo rodean en el Ránking ATP para ver si sencillamente se desploma en la tabla o si a pesar de su mal arranque en la temporada de pasto logra mantenerse cerca de su posición actual.

¿Cómo le fue a los chilenos en la nueva actualización del Ránking ATP?

Este lunes 20 de junio el Ránking ATP tuvo una nueva actualización y los cuatro mejores chilenos del escalafón no vieron mucho movimiento, aunque el nombre que más resalta es el de Nicolás Jarry, quien recuperó el puesto de la tercera mejor raqueta nacional y dejó en el camino a Tomás Barrios.

El Príncipe subió 7 puestos y quedó en la ubicación 129 con 466 puntos, mientras que el chillanejo lamentó una pérdida de 46 unidades y eso le significóo una caída de también 7 puestos y se instaló en la plaza 131 con 458 puntos.

El caso de Cristian Garin y Alejandro Tabilo es muy distinto. Gago cayó solo un puesto y pasó del 43 al 44, mientras que Jano subió una posición y pasó del 81 al 80 a pesar de haber perdido seis unidades.