Cristian Garin (37º ATP) tuvo una excelente jornada en la segunda ronda de Roland Garros y tras sacar un triunfazo ante el bielorruso Ilya Ivashka (50º ATP) avanzó a la tercera ronda del torneo y se acerca a igualar la destacada participación que tuvo en la edición de 2021.

Gago reafirmó una vez más la tremenda alza que ha tenido en su nivel desde hace ya varias semanas y derrotó con categoría a su rival ante los ojos de un buen puñado de compatriotas que llegaron hasta la cancha 9 en el Abierto de Francia para apoyarlo, y tras ganar sacó la voz para avisar los días oscuros ya quedaron atrás.

Así, mientras los hinchas chilenos que llegaron a alentarlo lo despedían de la cancha al son del popular “chi chi chi, le le le, viva Chile”, el Tanque conversó con la transmisión oficial del encuentro y reconoció sentirse “muy contento, fue un duro partido ante un rival duro y muy agresivo, así que feliz de haber ganado".

Tras eso, la raqueta número uno de Chile destacó que su felicidad es mayor "después del difícil comienzo de año que tuve", aunque dejó en claro que "ahora estoy mucho mejor, muy tranquilo y disfrutando mucho”.

Después, Gago fue consultado por esos momentos difíciles del partido que antes le hacían mucho daño en lo psicológico y que ahora pareciera haber aprendido a resolverlos mejor, y no dudó en avisar que siempre está buscando su mejor versión.

“De eso se trata, de ir conociéndose a uno mismo, de ir buscando los límites y creo que hoy fue un partido completo. El tercer set él jugó mucho mejor cuando se vio abajo y yo me puse un poco tenso, pero después en el cuarto set me supe recuperar bien con solidez, empecé a sacar de nuevo bien y contento de haber ganado”, apuntó.

Al momento en el que le preguntaron por las cosas que hay que mejorar intentando llegar a la cuarta ronda que alcanzó en 2021 apuntó que “creo que hay que seguir por la misma línea, jugando agresivo, buscando la evolución más profunda, ser más ofensivo con mi saque también".

"Esos detalles hay que irlos mejorando e igual creo que con como venía estoy subiendo mucho el nivel estas últimas tres semanas, así que sumar este tipo de partidos me da muchísima tranquilidad, ganas de seguir, estoy físicamente muy bien, creo que están siendo muchas cosas positivas y creo que me lo merezco y he trabajado duro”.

Para cerrar, Gago resaltó que “creo que en Madrid partí con las mejores sensaciones, después tuve un partido malo ahí pero estoy en proceso de irme conociendo a mí mismo, de sacarme presión y creo que lo estoy demostrando, jugando mejor, disfrutando, que creo que es lo más importante, y ganando con autoridad que es lo que más quiero”.

Ahora, Cristian Garin espera para jugar la tercera ronda de Roland Garros y se tendrá que medir ante quien resulte ganador del duelo que protagonizan el ruso Andrey Rublev (7º ATP) con el argentino Federico Delbonis (65º ATP).