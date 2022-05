Cristian Garín celebra su debut triunfal en Roland Garros: "Es el Grand Slam que más me gusta y donde más cómodo me siento"

Cristian Garín tuvo un estreno a lo grande en su nueva aventura en Roland Garros. Este martes el chileno se impuso con un categórico 5-7, 6-1, 6-2 y 6-3 ante Tommy Paul para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Francia.

Gago demostró por qué la arcilla es uno de los terrenos donde más destacada y tuvo una presentación brillante para remontar las cosas. Si bien en el primer set, que fue suspendido ayer por lluvia, se le complicó un poco, en los tres siguientes le pasó por encima a su rival.

Tras el partido y en conversación con la señal oficial, Cristian Garín entregó sus impresiones de lo hecho frente a Tommy Paul. "Contento. Partido muy duro, bastante creo, de los más duros de una primera ronda. Jugué bien y sólido. Él sacó mejor que yo, pero me mantuve y tuvo un altibajo que aproveché", reconoció.

Para el chileno, el tomarse el tiempo para recuperar su nivel le ha servido más de lo esperado. "Físicamente estoy bien, he mejorado mucho en ese aspecto. Estoy contento de seguir avanzando", agregó.

La lluvia impidió que tuviera su debut el lunes, pero también le sumó una larga espera que pudo pasarle la cuenta. "Ayer llegué a las 10 de la mañana y me fui a las 10 de la noche. Fue un día largo para los dos. No sé si me ayudó, pero era lo que tocó".

"Estoy contento de mi actitud, día a día voy mejorando y es lo que me importa, dejando atrás las lesiones y los malos ratos. Seguiré mejorando en lo mío, que es lo que más me importa", añadió.

Advertencia a sus rivales en Roland Garros

Cristian Garín se quedó con un triunfo sólido y dejó una advertencia a sus rivales. Frente a Tommy Paul el chileno mostró sus armas para avanzar a la segunda ronda, donde ahora lo espera Iliá Ivashka, 50º del ranking ATP.

"Creo que Roland Garros físicamente es el Grand Slam más duro. Es el que más me gusta y donde más cómodo me siento. Jugué contra el 30 del mundo, hace tiempo no me tocaba un rival tan duro. Tommy es un gran jugador, nos conocemos mucho. Fue una batalla", dijo.

Finalmente, Cristian Garín dijo no pensar aún en el duelo con Iliá Ivashka y que ahora se enfocará en reponer fuerzas para lo que viene. "Me toca recuperar, descansar, analizar y ya mañana ver al siguiente rival", remató.