Cristian Garín vs Sebastian Korda EN VIVO | Ver ONLINE y por TV el "Superclásico del tenis" por la primera ronda del ATP Halle 2022

Un gran encuentro animará este martes Cristian Garín (43°) y Sebastian Korda (41°) por la ronda de 32 del ATP 500 de Halle, el torneo germano será testigo del primer partido entre ambos tenistas y que en las últimas semanas ha tomado otro sabor tras el sorpresivo coqueteo entre el norteamericano y la U.

Korda -quien sufrió una caída de tres puestos en el ranking ATP de esta semana- sorprendió a los miles de fanáticos de la Universidad de Chile el pasado jueves al subir una historia a la red social de Instagram con la camiseta de los azules y etiquetando a la institución, quienes no quedaron indiferente al nuevo hincha azul.

Esto no pasaría de lo llamativo, sin embargo, el destino quiso que Korda se enfrente la primera ronda del torneo alemán a Cristian Garín, la primera raqueta nacional y confeso hincha de Colo Colo, será el rival del estadounidense, por lo que ya muchos llamando a este encuentro como el “Superclásico del tenis”.

Garin, cuyo último partido fue ante Andrey Rublev por la tercera ronda de Roland Garros, no quedó exento de las caídas en el ranking ATP, sufriendo una dura baja de diez puestos, pasando de la posición 33 donde se encontraba hace una semana, al actual 43° lugar.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garín vs Sebastian Korda?

Cristian Garín vs Sebastian Korda juegan este martes 14 de junio no antes de las 6:00 am horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Cristian Garín vs Sebastian Korda?

El partido por el momento no cuenta con transmisión por TV en territorio nacional (sujeto a confirmación), sin embargo, podrás ver en vivo el encuentro por streaming en STAR+ y Tennis TV.