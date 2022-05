La ATP tomó una decisión drástica con Wimbledon: este año, en la Catedral del tenis no se disputarán puntos del ránking oficial. ¿Qué pasó? La medida fue tomada tras la decisión del All England Club de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos del grand slam en cuestión por el conflicto en Ucrania.

“La posibilidad de que los jugadores de cualquier nacionalidad se inscriban en los torneos en función de sus méritos, y sin discriminación, es fundamental para nuestro circuito. La decisión de Wimbledon de prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos de competir en el Reino Unido este verano socava este principio y la integridad del sistema de clasificación de la ATP. (...) A falta de un cambio de circunstancias, es con gran pesar y reticencia que no vemos otra opción que eliminar los puntos del Ranking ATP de Wimbledon 2022”, comunicó la asociación en una determinación que calentó a muchos tenistas, Cristian Garin incluido.

El chileno, 37° del ránking mundial, le aforró sin contemplación a la ATP. “A veces siento que nos pasan a llevar. Hay veces que los perjudicados somos los tenistas. Ni siquiera nos protegen. Nadie te da una explicación. Deciden cosas injustas y no hay con quien hablar. Ojalá se haga algo, porque creo que se toman muchísimas decisiones sin siquiera pensar en los jugadores”, lanzó Gago en diálogo con el sitio especializado Clay Tenis.

El nacional perderá los 180 puntos que defendía este año tras acceder a octavos de final la temporada pasada. “Jugar sin puntos en Wimbledon me parece una locura y no me parece lógico. Que ni siquiera me den la posibilidad a mí y a los jugadores que lo hicieron bien el año pasado de defender los puntos y que los quiten sin chance… es difícil de entender algo así”, recalcó.

Finalmente, apoyó la iniciativa de Novak Djokovic, quien fundó la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA por su sigla en inglés), organismo que busca la movilización de los profesionales de este deporte para buscar “transparencia y justicia en las decisiones que los involucren”.

“Soy parte de la PTPA y la apoyo. Sé que Novak ha hecho un grandísimo esfuerzo por nosotros los tenistas. Es el número uno del mundo y veo que se involucra muchísimo, no sé como lo hace, porque le demanda mucho tiempo”, remató Garin.

Cristian Garin jugara la tercera ronda de Roland Garros este sábado, precisamente, ante un tenista ruso: Andrey Rublev (7°), quien jugó un extenuante partido para eliminar a Federico Delbonis en cuatro sets.