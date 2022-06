El tercer Grand Slam del año no tendrá repartición de puntos.

Wimbledon 2022 ya está aquí y si bien estuvo envuelto en la polémica, promete tenis de alto vuelo en lo que será el tercer Grand Slam del año. Cristian Garin y Alejandro Tabilo serán los representantes chilenos en el cuadro de singles.

El torneo inglés se empezó a jugar desde semanas antes y no por motivos agradables. Resulta que el conflicto bélico que tiene enfrentado a Rusia con Ucrania ha salpicado y mucho en el mundo del deporte. El tenis no se ha quedado exento y la organización de Wimbledon decidió no permitirle la participación a jugadores rusos y bielorrusos.

Desde la ATP y la WTA no les gustó para nada esta medida que deja fuera entre otros, a Daniil Medvedev, actual N°1 del mundo. Es por esto que decidieron que el torneo no entregue puntos. Es decir, no ayudará para subir en el ranking, tal como si fuera una competición de exhibición.

En medio de este contexto, Garin y Tabilo se embarcan en su aventura en la catedral del tenis, donde ya conocieron a sus rivales en la primera ronda de Wimbledon.

¿Cuándo empieza Wimbledon 2022?

El Grand Slam inglés arranca este lunes 27 de junio.

¿Qué días debutan Cristian Garín y Alejandro Tabilo?

Los chilenos tendrán un complejo inicio en Wimbledon, donde Garin se enfrentará a Matteo Berrettini (11°) el martes 28 de junio. Tabilo por su parte lo hará ante Laslo Djere (57°) el lunes 27.