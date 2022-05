La tajante decisión de la organización de Wimbledon de no permitir que jugadores de Rusia y Bielorrusia compitan en esta edición del torneo ha generado la reprobación de los principales actores del tenis mundial.

En su momento Rafael Nadal señaló: "Creo que es muy injusto para mis compañeros de tenis rusos, mis colegas. No es su culpa lo que está pasando en este momento con la guerra".

"Lo siento por ellos, Wimbledon simplemente tomó su decisión... El gobierno no los obligó a hacerlo. Veremos qué pasa en las próximas semanas, si los jugadores toman algún tipo de decisión al respecto", añadió.

Mientras Novak Djokovic afirmó: "No es lo mismo. Pero, pasé por algo similar a principios de este año, es frustrante saber que no puedes jugar. Todavía mantengo mi posición de que no apoyo la decisión de Wimbledon. Creo que no es justo, no está bien, pero es lo que hay".

En tanto, Andy Murray fue más allá: "Lo que entiendo de la medida es que los rusos y los bielorrusos pueden jugar si firman una declaración de que están en contra de la guerra y contra el régimen ruso".

"No estoy seguro de cuán cómodo me sentiría si algo les sucediera a los jugadores o a sus familias (como resultado de eso)", comentó.

Lo cierto es que al parecer los jugadores no se quedarán en las palabras, sino que presionarán para que Wimbledon no entregue puntos para el ránking ATP en esta edición.

De acuerdo a The Telegraph, la ATP está dispuesta a entrar en una disputa directa con el tercer Grand Slam de la temporada para transformarlo en un torneo de exhibición con una millonaria bolsa de premios, pero sin puntos.

Andrea Gaudenzi, director ejecutivo de la ATP, estaría dispuesto a apoyar la postura de los principales los jugadores, dice la publicación, que además explica que la decisión la tomará con el Consejo de Jugadores de la ATP, compuesto por Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y con otros nueve representantes del circuito.

Lo que no cambiará es que grandes jugadores del circuito como el número dos del mundo, Daniil Medvedev, además de sus compatriotas Andrey Rublev (7°), Karen Khachanov (24°) y Aslan Karatsev (35°) no podrán competir. Tampoco estará el bielorruso Ilya Ivashka (50°).

En damas no participarán las rusas Anastasia Pavlyuchenkova y Daria Kasatkina y las bielorrusas Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka.