Cristian Garin vs Matteo Berretini | Horario, quién transmite y dónde ver el debut de Gago por la primera ronda de Wimbledon

Esta semana se dará comienzo a Wimbledon 2022, uno de los torneos de mayor tradición tenística y considerado como uno de los cuatro Grand Slam, cuya participación en el cuadro principal estará a cargo de Alejandro Tabilo y Cristian Garín (44°), este último quien hará su debut la jornada de martes frente al italiano Matteo Berrettini (11°).

Difícil enfrentamiento para “Gago” en el torneo a desarrollarse en el All England Club de Londres. La primera raqueta nacional no viene con un buen presente en lo deportivo, si bien, tras la llegada de su nuevo coach Pepe Vendrell, Garín retomó en parte su nivel tenístico que lo llevó a bordear el “top ten” mundial, sus últimas derrotas en las primeras rondas de Eastbourne y del Halle Open no permiten despegar del todo al “Tanque” en el Circuito.

No obstante, su esperanza está en que su último buen torneo fue otro Grand Slam, Roland Garros en mayo, donde logró avanzar a la tercera ronda antes de caer frente a un ausente en este torneo inglés, el ruso Andrey Rublev (8°) en cuatro sets.

Este partido ante Berrettini será el cuarto entre ambos tenistas, cuyo registro favorece al nacido en Roma por 2-1, siendo el último enfrentamiento en el ATP Masters 1000 de Madrid del 2021, donde en cuartos el itálico derrotó al nacional por 5-7, 6-3 y 6-0.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garin vs Matteo Berretini?

Cristian Garin vs Matteo Berretini juegan este martes 28 de junio en horario a definir.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garin vs Matteo Berretini?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garin vs Matteo Berretini?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.