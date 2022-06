Alejandro Tabilo vs Miomir Kecmanovic | Ver EN VIVO ONLINE y por TV a "Jano" por la 2° ronda de Wimbledon

Alejandro Tabilo (78°) saltará este miércoles nuevamente al césped del All England Club de Londres para medirse cara a cara contra el tenista serbio, Miomir Kecmanovic (30°) por la segunda ronda del Grand Slam de Wimbledon.

Partidazo para “Jano” quien, a pesar de no partir como favorito, buscará seguir haciendo historia en esta edición del torneo inglés.

Tabilo viene de debutar con un importantísimo triunfo en Wimbledon, al vencer en cinco sets, por parciales de 7-6, 6-2, 1-6, 4-6 y 7-6 a un compatriota de su ahora rival, Laslo Djere (57°) en una maratónica jornada de 3 horas y 36 minutos.

Miomir Kecmanovic por su parte, hizo lo propio en la primera ronda del torneo londinense y venció por 6-3, 2-6, 6-3 y 6-4 al tenista local John Millman en la cancha 14 de Wimbledon.

Este encuentro entre Tabilo y Kecmanovic será el segundo entre ambos tenistas, anteriormente chocaron en los cuartos de final del Chile Open 2022, donde el tenista nacional se hizo fuerte y despachó a Miomir por un contundente 6-1 y 6-4.

El vencedor de esta llave de segunda ronda, enfrentará en la tercera fase de Wimbledon al ganador de la serie entre el actual número 1 del Circuito, Novak Djokovic y Thanasi Kokkinakis.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Alejandro Tabilo vs Miomir Kecmanovic?

Alejandro Tabilo vs Miomir Kecmanovic juegan este miércoles 29 de junio no antes de las 6:00 AM horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Alejandro Tabilo vs Miomir Kecmanovic?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Alejandro Tabilo vs Miomir Kecmanovic?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.