El Fantasma Figueroa pasa unos días en Chile. Ahí aprovechó de reencontrarse con su hermano y su madre, aunque a fin de mes volverá a Nicaragua. En Centroamérica, MAF vive su primera experiencia como seleccionador. Y su balance es más que positivo, más allá de una mancha que ocurrió en el último tiempo.

Pero que, al parecer, no fue responsabilidad del entrenador chileno de 61 años. El otrora goleador de Cobreloa y el Morelia conversó con RedGol y repasó la descalificación que sufrió el cuadro nicaragüense muy poco antes de disputar la Copa de Oro.

“Nos dolió mucho. Fue sorpresivo. La noticia nos tomó jugando después del partido en Panamá, donde jugamos un amistoso. Viajamos con la selección que debería haber estado en la Copa Oro debutando el 14. Y lamentablemente no fue así. Quedamos al margen de una competencia que para Nicaragua siempre ha sido algo que ganar, con mucho de ganar. Nos sorprendió bastante, quedé para adentro”, le contó el sanfelipeño a nuestro querido Paulo Flores.

Y fue hasta atrás para repasar de dónde venía aquella sanción. “La mala inscripción pasó en 2019. Nosotros empezamos, pasamos por encima de San Vicente y todas las islas de por ahí. Clasificamos en forma invicta, en un momento dado podríamos haber dado una sorpresa. El rival a vencer era Estados Unidos en nuestro grupo, pero ellos tenían una selección B. Tampoco era una selección tan fuerte para no poder competir”, analizó el Fantasma Figueroa. La apelación que llevó a cabo la Federación fue infructuosa.

“Jamaica jugó algunos partido bien, pero no todos fueron aceptables. Se pudo haber hecho algo, pero son conjeturas. Se pueden decir muchas cosas, pero no pasó. Quedamos con un dolor muy grande”, reconoció el DT que el próximo 21 de febrero cumplirá 62 años.

Fantasma Figueroa le saca brillo a su labor en Nicaragua: “Cuando las cosas se hacen bien resultan bien”

El Fantasma Figueroa encontró una valoración positiva a su trabajo como seleccionador de Nicaragua. En la conversación que tuvo con RedGol, repasó su etapa en el cuadro de Centroamérica, donde fue el encargado de poner en marcha el tan famoso como manoseado “recambio”.

“Yo ya me cansé de venir a Chile de bombero. Vine a O’Higgins dos veces a salvarlo del descenso, no reconocieron mi trabajo. En Cobreloa renuncié porque era imposible trabajar. No te dejan trabajar. Me aburrí de eso y encontré en Nicaragua gente apasionada del fútbol y del buen trabajo. Nos han cumplido en todo, nosotros también: nos pidieron clasificar primeros, clasificamos primeros. Pidieron buena disciplina, nunca hemos tenido problemas”, repasó el ex adiestrador de Universidad de Chile y O’Higgins.

De hecho, tiene algunos ejemplos de jóvenes valores que integró al plano internacional. “Empezamos a traer jugadores de 23, 22, 21 años. El arquero tiene 20 años, cumplió 20 en el partido contra Uruguay. Cuando las cosas se hacen bien resultan bien”, aseguró MAF. Su alusión era para el meta Miguel Rodríguez, quien el 13 de junio estuvo de cumpleaños. Fue el titular en la derrota por 4-1 ante la Celeste de Marcelo Bielsa en el estadio Centenario. “Muchos países deberían mirar jugadores nicaraguenses. Son muy buenos y no son tan caros. A eso nos estamos dedicando”, sentenció el Fantasma.