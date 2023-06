Marcelo Bielsa debutó como director técnico de la selección de Uruguay con una goleada de 4-1 ante Nicaragua, dirigida por Marco Antonio Figueroa. Eso sí, el DT chileno acusa al argentino de cometer una falta de respeto.

La primera molestia del Fantasma llegó cuando la Celeste del Loco no salía a la cancha del Estadio Centenario de Montevideo, pero no fue lo único. Así, el polémico entrenador criollo contó que no se acercó a saludar.

“Bielsa no me saludó, ¿por qué tengo que ir yo?”

MAF conversó con Bolavip Chile y de entrada deja un mensaje fuerte y claro. “Yo soy de la vieja escuela, y cuando las selecciones van a mi estadio voy yo y me acerco a saludar”, disparó.

“Todos le ríen al señor Bielsa, sobre todo allá en Chile, todos le celebran y yo no, soy vieja escuela, si él no viene a saludarme ¿por qué tengo que ir yo a saludarlo? No po, yo soy así, me dirán raro, huevón pesado, huevón agrandado, pero así soy”, lanza el siempre polémico Fantasma.

“En mis tiempos siempre el local va a saludar y yo lo hice siempre en todos los clubes donde pasé porque eso se llama respeto a la profesión y siempre fui a saludar yo primero”, agrega Figueroa.

Junto a eso, aclara que “no esperaba que me vinieran a saludar, si él (Bielsa) quiso o no quiso, te digo que no me amargó el día, sí el arbitraje”.

Para cerrar, Marco Antonio Figueroa cuenta que en Paraguay, su siguiente destino tras el país oriental, fue todo diferente y mucho más cercano. “Espectacular el trato, le agradezco mucho a Justo Villar, totalmente distinto a lo otro, trabajamos en sus instalaciones, muy bien, y siempre agradecido con la gente de la albirroja”, concluyó.