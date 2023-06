Uruguay le pasó por encima a la Nicaragua de Marco Antonio Figueroa. Este miércoles en el amistoso debut de Marcelo Bielsa, la Celeste se impuso con una goleada por 4 a 1 contra el equipo del Fantasma, quien terminó furioso.

En medio del partido, el técnico se molestó por la demora en la salida de los Charrúas y sacó a sus jugadores de la cancha. Tan molesto estaba, que incluso se los llevó a camarines, ante los abucheos de todo el estadio Centenario.

Marco Antonio Figueroa se lleva a sus jugadores a camarines por la demora de Uruguay

Uruguay salió con todo al primer partido con Marcelo Bielsa en la banca y, al término de la primera mitad, se fue ganando por 2 a 0. El resultado dejó herido a la Nicaragua de Marco Antonio Figueroa, quien se molestó mucho con los Charrúas.

Y es que luego del aplastante primer tiempo, el Fantasma quería reanudar rápido las cosas para buscar la remontada. Sin embargo, la Celeste se demoró más de 15 minutos en salir a la cancha del estadio Centenario.

Nicaragua estaba a la hora en el terreno de juego y, al no ver a Uruguay, se preocupó. Aunque Marco Antonio Figueroa más que tratar de entender, se mostró furioso y sacó a los jugadores para llevarlos a camarines.

Los presentes no entendían nada de lo que estaba pasando, mientras la organización le pedía quedarse. No obstante, el Fantasma no cedió en su actuar y se los llevó a todos, mientras las pifias se escuchaban en las tribunas.

Uruguay mete miedo y le pasa por encima a la Nicaragua del técnico chileno. Marco Antonio Figueroa vive horas complicadas, donde se suma la polémica eliminación de la Copa de Oro por irregularidades administrativas.

Revisa la molestia de Marco Antonio Figueroa con Uruguay