Marco Antonio Figueroa recibió una dura noticia en la banca de Nicaragua. El combinado de Centroamérica fue expulsado de la Copa de Oro, el torneo más importante para las selecciones de la Concacaf, debido a la antigua alineación indebida de Richard Rodríguez Álvez.

De acuerdo a ESPN, el jugador dijo presente en ocho partidos distintos, incluidos los clasificatorios a Qatar 2022, cuando no era elegible para competir. Rodríguez, nacido en Uruguay, no alcanzó los cinco años consecutivos de residencia en el territorio y no era convocable.

Rodríguez llegó en 2017 a Honduras y en 2018 a Nicaragua para jugar por el Real Estelí. En 2019, mismo año en que debutó en la selección nicaragüense, tuvo un paso de seis meses por el Deportivo Santani de Paraguay y luego volvió a Estelí. Por esa pausa, no completó los años necesarios.

Con esto, el jugador violó el reglamento de la FIFA, que establece las reglas de elegibilidad para jugadores que adoptan nueva nacionalidad. Rodríguez debía cumplir con haber vivido “al menos cinco años continuos después de cumplir los 18 años de edad en el territorio de la asociación en cuestión”, pero su paso por Paraguay cortó ese ciclo.

Todos los llamados al jugador sucedieron antes de que el Fantasma Figueroa tomara la banca nicaragüense, ya que el técnico chileno nunca lo tuvo en sus planes. Figueroa arribó en 2022, mismo año que Rodríguez se retiró de la selección por no ser llamado por el DT.

Con la expulsión de la Copa de Oro, Nicaragua además descenderá de la Liga A de la Nations League, adonde había ascendido de la mano de Figueroa. Trinidad y Tobago reemplazará al combinado del Fantasma en el torneo de la Concacaf.