Terminó la fecha FIFA y el siguiente desafío para las selecciones de Sudamérica serán las Eliminatorias. Así lo sabe Marcelo Bielsa, quien habló luego del amistoso de Uruguay con Cuba. El argentino no quedó muy contento con lo mostrado, pero ya se proyecta para lo que viene, como el duelo con Chile.

La Celeste derrotó por 2-0 a los caribeños en el Estadio Centenario, con goles de Facundo Torres y Maximiliano Araujo. El rosarino aprovechó de convocar en sus primeros dos duelos al mando de Uruguay a muchos jugadores jóvenes, a quienes proyectó cuál será su aporte en las Eliminatorias.

“De este grupo va a haber aportes importantes, necesarios y lo que pasó en el partido de hoy o en el anterior no es comparable ni parecido a lo que es un partido de Eliminatorias, pero a pesar de esa diferencia marcada, a mi me permitió que un porcentaje importante de estos jugadores pueden ser opciones necesarias y probablemente satisfactorias”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Bielsa: “No podemos estar conformes”

Además, Bielsa aseguró que la integración de los nuevos jugadores a la selección adulta irá siendo gradual a medida que vaya avanzando el proceso clasificatorio: “Seguramente la mitad del grupo que participó de estos dos partidos puedan ser opciones válidas para el segmento de los seis partidos que se van a jugar este año. Y seguramente más de la mitad pueden hacer su aportes de los 12 partidos restantes de las Eliminatorias”, indicó.

Respecto a lo que fue en específico el encuentro con Cuba, el argentino quedó descontento con no haber podido demostrar la diferencia de nivel ante un seleccionado sin mucha jerarquía. “En la pelota quieta a favor no marcamos diferencia y los lanzamientos no llegaron bien al área y sobre todo en el primer tiempo ante Cuba. También recibimos un gol en el partido anterior y en líneas generales no podemos estar conformes“, detalló.

El próximo partido de Uruguay será en las Eliminatorias de la Conmebol, donde en el mes de septiembre comenzará su camino a la Copa del Mundo enfrentando a Chile en el Estadio Centenario. En la segunda fecha visitarán a Ecuador.