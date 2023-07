Fantasma Figueroa recuerda a la "rata" Kiblisky tras Informe Especial: "Me trataron de chanta y mentiroso, ahora no estoy ni ahí"

El Fantasma Figueroa había sido expulsado. El calendario marcaba el 3 de mayo de 2015 y Cobreloa enfrentaba a Ñublense en Chillán en la última fecha del Campeonato Nacional. Los Zorros del Desierto ya estaban descendidos a la Primera B. Y el DT del cuadro naranja reaccionó con una imagen célebre contra un empresario de apellido que resuena estos días: Kiblisky.

Fue hasta uno de los micrófonos ambientales que el Canal del Fútbol tenía dispuesto en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. Lo tomó y gritó “¡Kiblisky, eres una rata, hueón! Eres una…”, se alcanzó a escuchar en la voz del entrenador. La referencia era para el máximo accionista de los Diablos Rojos, Patricio Kiblisky: fue mencionado por el periodista Fernando Tapia en la investigación “El Cartel del Gol” que llevó a cabo con el equipo de Informe Especial.

Se hacía llamar Patrick y fue presidente de Ñublense entre 2011 y 2012. También fue un colaborador muy cercano de Sergio Jadue. Y a más de ocho años de aquel hecho, Marco Antonio Figueroa respondió un llamado telefónico de RedGol y rememoró esos dichos.

“Son temas pasados. Cuando lo tuve que decir, lo dije. Ahora, como dicen en Chile, no estoy ni ahí. Que se encarguen los que tienen que encargarse. En el momento fui chanta, mentiroso, anti de todo. Pero estoy con mi conciencia muy tranquila”, afirmó el otrora goleador del Morelia mexicano y de Cobreloa, donde fue campeón de la primera división.

Fantasma Figueroa se olvida de Kiblisky: “Si se van a abrir cosas, que sea por el bien del fútbol chileno”

Por cierto, Marco Antonio Figueroa tuvo más palabras en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores. “Me gusta trabajar y cuando me dejan, no tengo ningún problema. Eso lo puede decir la gente de O’Higgins. Trato de hacer mi trabajo bien, a veces no sale tan bien como uno desea. Soy poco de prensa, no me gusta estar metidos todos los días como a algunos”, le dijo MAF a RedGol.

“Me gusta trabajar tranquilo, que hablen los jugadores, los resultados por el trabajo de uno. Y eso lo ha demostrado mi trabajo en Nicaragua. Pasado pisado dicen por ahí. Si se van a abrir cosas que sea por el bien del fútbol chileno y no por el bien de Marco Antonio Figueroa. Por el bien de la selección, los equipos y el fútbol. Eso nos haría muy bien”, sentenció el querido Fantasma, quien tiene la mira fija sólo hacia el futuro.