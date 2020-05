MAF y el 'Kiblisky eres una rata': "No lo volvería a hacer, pero a la larga cuánta razón tenía el Fantasma"

Un 3 de mayo de 2015, Marco Antonio Figueroa salía expulsado del partido entre Cobreloa y Ñublense, en la última fecha con los loínos ya descendidos por primera vez en su historia.

El mismo Ñublense y Audax Italiano, complicados con la permanencia en Primera A, habían presentado un recurso ante la ANFP por el caso de Alejandro Hisis y la ANFP restó tres puntos por secretaría que condenaron a Cobreloa a la Primera B, de la cual aún no puede regresar.

En medio del partido, el Fantasma emprendió rumbo a camarines no sin antes tomar el micrófono del CDF y gritarle al entonces presidente de Ñublense el recordado ‘Kiblisky: eres una rata, hueón’.

“No lo volvería a hacer, pero con el tiempo la gente ya sabe que no dije una mentira. No lo volvería a hacer porque no soy el mismo. Estoy más grande, más tranquilo, hay cosas que quiero lograr”, dijo MAF a La RedGoleta de RedGol.

La furia del Fantasma Figueroa en el partido de Cobreloa contra Ñublense.

Agregó que “hay muchas cosas que no se saben, a nosotros nos descendieron en el escritorio, ni siquiera futbolísticamente, entonces ahí es donde aquellos directivos que se prestaron para descender a este equipo se quedaron callados y ya no están. Hay mucha injusticia”.

Sentenció: “hay momentos en que hay que decir la verdad. Munchos dicen por mí ‘este hueón está loco’, pero a la larga pensaron cuánta razón tenía el Fantasma”.

La contingencia merece un homenaje a @ghostfigueroa, recordar el partido de Cobreloa vs Ñublense, todo en el contexto del descenso de Cobreloa a la B.

Momento en que el fantasma usa los microfonos de CDF "Kiblisky eres una rata weon" https://t.co/Oj3lJr3XMM — Vicnte St �� (@vcnt_st) May 20, 2020