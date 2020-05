Fantasma Figueroa y lío con Cobreloa: "Si no es por la compañía de mi señora ya me hubiese tirado del balcón"

El entrenador Marco Antonio Figueroa está enfrascado en un lío con la directiva de Cobreloa en medio del parón obligado de la Primera A y todo el fútbol chileno por la pandemia del coronavirus.

El Fantasma dejó su cargo como DT de los loínos asegurando que la directiva lo despidió, mientras que la otra parte afirma que fue el mismo técnico el que se fue.

“Yo vine para subir a Cobreloa, si no me dejan es responsabilidad de ellos, pero no le mientan al hincha y a los periodistas que no me echaron, porque así fue. No me han dejado que vaya a retirar mis cosas. Tengo todas mis cosas ahí y no me dejan entrar”, contó MAF a La Redgoleta de RedGol.

Agregó que “el club lo mandan ellos, lo gobiernan ellos. No es de ellos, pero ellos tienen el sartén por el mango. Me dijeron: no queremos seguir contigo por la pérdida de confianza. Esa fue la frase. Hice esfuerzo grande por llegar a Cobreloa, tenía ofertas de Primera División, pero hace mucho tiempo dije que quería ascender con este equipo”.

Siguió complementando: “estoy despedido, yo no soy el DT de Cobreloa, me despidieron, aunque digan que estoy mintiendo. Sólo pienso en que la pandemia pase y tener abiertas las fronteras para volar a México”.

El comunicado de Cobreloa hace unas días con la versión del club sobre el quiebre con Marco Antonio Figueroa.

Tras las palabras anteriores abrió su corazón y sorprendió con una cruda revelación debido al duro momento que vive entre el problema con Cobreloa y el resto de la contingencia.

“Han sido días muy difíciles por lo que pasa en Morelia y la pandemia… Si no es por la compañía de mi señora ya me hubiese tirado del balcón por la locura que hay. Para mí esto es un golpe duro, porque no quería salir de Cobreloa como la última vez”, sentenció.