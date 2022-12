El actual director técnico de la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, dejó claro que no regresará a Chile para dirigir Cobreloa u otro equipo criollo. El Fantasma sólo se sienta a conversar si lo llaman de la Roja.

Marco Antonio Figueroa sigue al mando técnico de la selección de Nicaragua y su próximo desafío será meterse en la Copa de Oro de la Concacaf. Mientras, disfruta de sus vacaciones para regresar al trabajo la segunda quincena de enero.

En conversación con Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el Fantasma dejó claro que por ahora ni piensa en regresar a dirigir un club del balompié nacional. Si Marco Antonio Figueroa regresa como entrenador al país es para asumir la selección chilena.

“Yo estoy muy agradecido del fútbol chileno, pero estoy buscando otros lados. Marco Antonio Figueroa lo que necesita es la selección nacional y eso lo vio la gente de Nicaragua. El conocimiento lo tengo, y me hubiera gustado que pensaran en un chileno, siempre les dije que estaba preparado”, dijo el Fanstama.

Sobre la Roja, MAF sostuvo que “la generación dorada tiene un gran respeto de todos los técnicos. Pero ese tiempo ya se acabó, el único jugador que tendría yo es Claudio Bravo. Tiene grandes cualidades para entregar a la gente joven, dando una idea clara de que el fútbol moderno ha cambiado mucho. Ya no puedes jugar con Medel de central, o con Arturo Vidal de volante mixto. Ahora los jugadores son de ida y vuelta, pero yo creo que Chile va tarde, debería tener una selección joven con jugadores que quiera el técnico”.

Cobreloa y Nicaragua

“Nos quedan dos partidos importantes en el mes de marzo con la selección de Nicaragua. Queremos clasificar a la Copa de Oro y tener derecho a las eliminatorias. Regreso el 20 de enero a Nicaragua para los microciclos y enfrentar los partidos que nos quedan”, dijo el DT.

Consultado por el frustrado ascenso de Cobreloa a Primera A, el ex DT de los loínos, la Católica y Universidad de Chile entre otros, sentenció que “tenía mucha ilusión hasta que salió expulsado Ríos. Luego vino una falla que significó el 2 a 0, pero apagué la tele y me di cuenta del 5 a 0. La gente del norte es buena y a mí me afectó, pero hay otro año para ilusionarse con el DT Emiliano en un equipo que necesita subir”.