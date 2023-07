Informe Especial vuelve a destapar que el fútbol chileno es un canasto de manzanas podrías en la interna. Con nuevos antecedentes, el capítulo “El cartel del gol” reveló nuevos WhatsApp que detallan el accionar del representante Fernando Felicevich y sus colaboradores en lo más profundo del balompié nacional.

Como si fuera poco, Ricardo Abumohor contó que Sergio Jadue le reconoció que movió hilos para que O’Higgins no fuera campeón, incluso interviniendo en el arbitraje.

Así, es necesario recordar el duro castigo impuesto a Julio Barroso, entonces defensor de Colo Colo. En su oportunidad manifestó en el fútbol chileno “pasaban cosas raras”, recordando incluso la final por el título perdida con anterioridad junto a O’Higgins frente a Universidad de Chile.

…Y el recordado “Kiblisky eres una rata” de Marco Antonio Figueroa en pleno partido como entrenador de Cobreloa frente a Ñublense, por la última fecha de aquel campeonato. Ñublense y Audax habían interpuesto una demanda por el caso de Alejandro Hisis y la ANFP le restó tres puntos a los loínos, que perdieron la categoría y descendieron a Primera B.

En Radio Pauta, Coke Hevia sostuvo que “yo creo que el fútbol chileno le debe disculpas a Julio Barroso y al Fantasma Figueroa, que fueron los únicos que hace mucho tiempo en su minuto dijeron que la cuestión estaba arreglada, que había mafia y había cosas raras”.

El rostro de Pauta sentencia: “ y a ambos los castigaron… Cobreloa no subió más a Primera División y Barroso se comió una sanción de no sé cuántas fechas. Y tan mal no estaban”.