"No tiene cabecita": el polémico WhatsApp de la empresa de Felicevich sobre Darío Osorio

El fútbol chileno está podrido por dentro. Las pruebas vienen de hace tiempo y el capítulo “El cartel del gol” de Informe especial trajo nuevos detalles a la palestra. En Radio Pauta, Fernando Agustín Tapia, quien realizó la investigación, entregó más aristas que se relacionan al accionar del representante Fernando Felicevich.

Una de ellas tiene a Darío Osorio como protagonista indirecto. El jugador de la U no es representado por Vibra, la empresa de Felicevich, y hace un tiempo el jugador no partió de los azules pese a tener una suculenta oferta del AC Milan.

“Desde la oficina de Vibra han querido captar, esto es un WhatsApp que no apareció en el reporte, es exclusivo d Pauta: se dijo muchas veces que Vibra Fútbol, la empresa de representación de jugadores de Felicevich, está obsesionado con Darío Osorio, que pertenece a 4-3-3, un grupo competencia”, partió FAT.

Fernando Agustín Tapia agrega que “le han calentado la oreja con diferentes situaciones, supuestas ofertas a nivel internacional. Hay una conversación entre Martín Ossandón, ex gerente general de La Serena, con Daniel Behar. El 27 de agosto de 2022… Ossandón le dice a Behar: “¿cómo no te vas a Levantar a Osorio?”.

“La respuesta de Behar fue: ‘no, porque ya lo van a vender. Y no tiene cabecita’. Ossandón le dice: ‘te vas a tener que pegar un Enzo Andía’, y Vejar responde: ‘claro, lo van a terminar vendiendo a Rusia estos huevones. Osorio no tiene cabecita’”.

El periodista concluye el tema sentenciando que “eso piensa la mano derecha de Felicevich, esto es para que lo reflexione el jugador y su familia. Para Behar, Darío Osorio no tiene cabecita. Pero están obsesionados con Osorio, tienen que capturarlo y amararlo en la representación, por la campaña que estaba llevando y evidentemente porque es un negocio a futuro”.

Según detalla Fernando Agustín Tapia, la frase de “no tiene cabecita” apunta a la psicología de Osorio, pero Coke Hevia abre otro camino: “es interpretación mía, se puede referir a que no cacha que tiene que estar ellos (Felicevich) para que ellos lo vendan. Hincha de la U, para que se dé cuenta…”, expuso.

Por otro lado, Hevia explica eso de pegarse un Enzo Andía: “Roco era resistido, estaba medio fondeado hasta que se cambia de AIM a Felicevich, y ahí empieza a jugar. Es forzar, porque si no, no sale. Un ejemplo: si Darío Osorio mañana se cambia a Vibra, regresa a la titularidad en la U. ¿Cómo? No sé”, sentenció.