Cristián Zavala se encara con otro ex Colo Colo en la visita de Curicó Unido a Copiapó

Cristián Zavala quiere ayudar a Curicó Unido a salir de la complicada zona roja y evadir el descenso directo. En la visita a Deportes Copiapó, el puentealtino tuvo una jugada en la que reclamó infracción dentro del área. Y fue insultado por un defensor surgido de las divisiones inferiores de Colo Colo que lleva un buen tiempo en el León de Atacama.

Se jugaba el minuto 34 del partido disputado en el césped sintético del estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El “15” de los Torteros, que vistieron de negro contra el León de Atacama, encaró por la banda izquierda del ataque a Agustín Ortiz, quien le dejó el perfil abierto para buscar la línea de fondo.

Zavala echó a correr el balón, aunque el Tarro compitió en el duelo. Y abrió sus manos en una posición dudosa, que bien pudo ser estimada como un empujón ilícito. La Bala estuvo ligero y cayó. De inmediato, el “4” del elenco adiestrado por el debutante Ivo Basay insultó al extremo de los albirrojos.

Eso no le gustó mucho al ex Deportes Melipilla, Coquimbo Unido y Fernández Vial, quien se puso de pie rápidamente. Se paró enfrente a Ortiz y respondió al ataque verbal del zaguero de 24 años, quien no llegó a estrenarse en el primer equipo de Colo Colo.

Cristián Zavala se gana amarilla por el fuerte roce con Agustín Ortiz, otro ex Colo Colo

Cristián Zavala también insultó a Agustín Ortiz, un zaguero que se apuntó siete veces en el banco de suplentes de Colo Colo para el Campeonato Nacional 2019 y tres más en la Copa Chile. Pero nunca tuvo minutos en un equipo que por aquel entonces era dirigido por Mario Salas.

Hubo hasta pechazos entre el “15” de Curicó Unido y el “4” de Deportes Copiapó, que se puso en ventaja gracias a una evidente mano dentro del área de Darko Fiamengo que Isaac Díaz cambió por un gol de penal. Todo ese cruce fue visto por el juez, Manuel Vergara, quien cortó por lo sano.

Le sacó tarjeta amarilla a Zavala y también a Ortiz en un duelo que tuvo varios encuentros más durante la tarde-noche atacameña. Y que evocó al estadio Monumental, un lugar por el que ambos pasaron sin encontrarse.