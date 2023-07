Un lamentable hecho tuvo como protagonista al jugador Cristián Zavala junto a su familia, luego de que fue agredido por unos mal llamados hinchas, tras la derrota de Curicó Unido por 3-0 ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

La derrota en el estadio La Granja dejó al equipo a sólo tres puntos en la zona de descenso en la tabla de posiciones, donde actualmente están Magallanes y Deportes Copiapó, donde algunos se la tomaron con el ex Colo Colo.

Detalles

Fue el propio Zavala quien comentó lo sucedido en sus redes sociales, lamentando el momento que tuvo que vivir su familia.

“Jamás creeré en la violencia física o verbal. Nunca pensé que hoy se siga creyendo que es la forma solucionar todo”, comenzó contando en su Instagram.

“Día a día me preocupo de ser mejor que ayer, de tener mas empatía y ser respetuoso”, aseguró.

Por lo mismo, se lamenta que pasen este tipo de cosas: “Ojalá lo que vivimos ayer con mi familia no vuelva a ocurrir. Entendamos que la violencia no lleva a nada, hoy mi familia tiene miedo y no es bueno”.

Compañeros

De forma inmediata los compañeros de Zavala en Curicó Unido sacaron un comunicado de prensa respaldando a su compañero.

“Lamentamos y repudiamos la agresión que sufrió nuestro compañero Cristián Zavala y su esposa, quienes fueron atacados por un grupo de ‘hinchas’, en el trayecto del estadio a su casa luego del partido ante Unión La Calera”, expresaron.

“Como plantel estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, somos los principales responsables de la situación del club y queremos remediarlo lo antes posible”.

“Lamentamos la situación, pero la violencia no soluciona nada sobre todo en las instancias así, cuando se necesita que todos estemos más juntos que nunca en salir adelante”, finalizaron.