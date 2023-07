Zavala se cuadra con Solari por el fútbol chileno: "Varios clubes no tienen nutricionista"

Las declaraciones de Pablo Solari, campeón del fútbol argentino con River Plate, no pasaron desapercibidas en nuestro país. El atacante afirmó que al salir de Colo Colo “no era muy profesional” y que empezó a darle importancia a la alimentación y preparación física recién al otro lado de la cordillera.

Ahora, recibió el respaldo de otro excolocolino. En diálogo con D Sports, Cristián Zavala, a préstamo en Curicó Unido desde el Cacique, coincidió con las palabras del Pibe y afirmó que el fútbol chileno está al debe en los temas que mencionó el delantero argentino.

“Creo que en Chile estamos al debe en el tema de educación. No se le puede exigir a un futbolista, con educación no tan completa, a saber cómo alimentarse. Conozco varios clubes que no tienen nutricionista. Es difícil saber qué es bueno o qué es malo”, partió diciendo.

“Uno como persona normal le cuesta buscar qué te puede hacer bien, porque cada organismo es distinto. Así que opino igual. Siempre se puede ser más profesional y en Argentina están en un nivel más arriba, son los campeones del mundo y tienen la mira más alta”, continuó.

Siguiendo su punto, Zavala agregó que “en Fernández Vial a veces no teníamos dónde entrenar y esa la realidad de varios clubes. Si le preguntas a alguien de Segunda División, te va a decir lo mismo. Esa es la realidad de Chile. No se invierte en Segunda División ni juveniles”.

“En divisiones menores tuve dos veces nutricionista y tenía que atender muchos jugadores durante el año. El problema del fútbol chileno va desde la formación. Hay clubes que no tienen ni canchas. Es difícil subir el nivel cuando cada club tiene una realidad distinta”, cerró.