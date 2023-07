Pablo Solari sigue celebrando su título con River Plate. Con la victoria sobre Estudiantes de La Plata, el Millonario se consagró campeón de La Liga Profesional Argentina y le dio al Pibe su primer título en sus tierras luego de su salida de Colo Colo a mediados de 2022.

Ahora, el atacante conversó con SportsCenter y dejó una curiosa reflexión: que, antes de su llegada al elenco trasandino, “no era muy profesional”. El ex Talleres y campeón con el Cacique afirmó que en Argentina ha mejorado en temas como alimentación y preparación física.

“Apenas llegué a River era alguien que jugaba a la pelota no más, no era muy profesional que digamos. No le daba tanta importancia a muchos factores que hoy en día le doy, como la alimentación y el entrenamiento afuera, en mi casa”, partió diciendo el Pibe.

“Hoy me alimento de gran manera, mejoré un montón, me siento más cómodo con mi cuerpo. Son cosas muy importantes que uno cuando recién arranca no le da importancia. Estar en un club como River te obliga a ser profesional. Hay que estar preparado en todos los detalles, sino no aguantas”, continuó.

“Hablé con los referentes, les pedí un consejo porque no me sentía pleno. Me dieron herramientas que antes no tenía. Me voy sintiendo cómodo en la cancha y no quita que meta la pelota adentro del arco o la tire arriba del travesaño, pero te ayuda un montón”, siguió.

Además, agregó que en lo deportivo “era extremo derecho neto, también cambiaba a la izquierda. En River, Marcelo me puso al lado del 9, de doble punta, donde también le encontré la manera a la posición, me gustó y me ayudaron a manejarme. Me gusta ser extremo o estar más por dentro, siendo delantero como cuando era chico”.

“Todo es un sueño, disfruto estar en el equipo del que soy hincha, de los más grandes de América. Es un sueño jugar octavos de Libertadores, será mi primera vez y voy a ir paso a paso, como te enseñan los compañeros, para conseguir más objetivos”, cerró.