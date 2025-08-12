Si bien no se trata de la máxima figura que tiene en su plantel River Plate, la realidad es que el defensor chileno Paulo Díaz se convirtió en una necesidad para el equipo argentino con miras a los octavos de final en Copa Libertadores, más aún con las graves lesiones que tiene en la actualidad.

Es que el cuadro que dirige Marcelo Gallardo sufre las bajas de Lucas Martínez Quarta por esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha, y Germán Pezzella por rotura de ligamento cruzado anterior en rodilla izquierda. Más encima, su último refuerzo Lautaro Rivero no fue inscrito para el torneo.

Si a todo lo anterior se suma que precisamente Paulo Díaz viene recuperándose de una inflamación en la rodilla izquierda, provoca que River tome medidas desesperadas para que el chileno pueda jugar este jueves ante Libertad en Paraguay.

River prende “Paulo Santo” para recuperar a Díaz

La situación para la “Banda Sangre” es crítica, pues el técnico Gallardo sólo tiene disponible en la defensa al uruguayo Sebastián Boselli y la otra opción que tiene en esa zona es Juan Carlos Portillo, quien viene recuperándose de una tendinitis, pero con falta de fútbol.

Por lo anterior, el diario argentino Olé revela que el cuerpo técnico y médico de River tiene “entre algodones” a Paulo Díaz con el propósito de que pueda llegar en condiciones para jugar el duelo del jueves por Libertadores, aunque no estará al 100 por ciento.

Lo concreto es que, afirman al otro lado de la Cordillera, Gallardo quiere al chileno en su 11 titular contra Libertad. En caso contrario, se verá con la obligación de poner un juvenil como Ulises Giménez, de 19 años, para completar su esquema.

Los números del chileno en 2025

Entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, Paulo Díaz disputó en la presente temporada un total de 1.669 minutos en cancha durante 20 encuentros, donde registra dos goles y una asistencia, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.