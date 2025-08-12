La Copa Libertadores 2025 regresa con la disputa de los octavos de final. Chilevisión dará uno de los encuentros más importantes y de manera gratuita.

Vuelve a rodar el balón en el torneo de clubes más importante de América. Si bien los equipos chilenos como Colo Colo o Universidad de Chile ya quedaron eliminados, todavía quedan once jugadores nacionales en carrera por el título que obsesiona al continente.

El partido que dará CHV de la Copa Libertadores

Serán ocho los partidos de la Copa Libertadores en esta semana, pertenecientes a los octavos de final de ida. De todos estos encuentros, solo la llave entre Cerro Porteño ante Estudiantes de La Plata no contará con un jugador chileno como protagonista.

Imagen: Conmebol

Chilevisión suele dar un partido de Copa Libertadores gratis a la semana. Ya sin los clubes chilenos presentes, muchos dudaban que siguiera esta tendencia. Sin embargo, desde el canal ya anunciaron qué encuentro llevarán a la pantalla durante esta ronda.

Según lo informado por el “canal 11”, esta semana transmitirán el duelo entre River Plate y Libertad de Paraguay. Paulo Díaz dirá presente en los Millonarios, pese a que viene saliendo de una lesión. Marcelo Gallardo ha sufrido muchas bajas y espera poder contar con el nacional.

El partido de ida entre argentinos y paraguayos se jugará en el Estadio La Huerta de Asunción. El encuentro se jugará este jueves 14 de agosto a las 20:30 horas de Chile. Chilevisión lo tendrá disponible de forma gratuita en TV abierta, en su señal online y en la aplicación MiCHV.

En total son once chilenos los que disputarán los octavos de final incluyendo a Paulo Díaz. El resto son Diego Valdés y Claudio Baeza en Vélez Sarsfield, Benjamín Kuscevic en Fortaleza, Brayan Cortés en Peñarol, Gabriel Arias en Racing, Gonzalo Tapia en Sao Paulo, Erick Pulgar en Flamengo, Fernando Cornejo en Liga de Quito y Rodrigo Ureña con Miguel Vargas en Universitario.