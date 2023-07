Las declaraciones de Pablo Solari, luego del título con River Plate, no han pasado desapercibidas en el fútbol chileno, donde uno de los valores más exportables del último tiempo, aseguró que en Colo Colo “no era muy profesional”.

Una situación que respalda Patricio Yáñez, por ejemplo, en el tema de la alimentación, donde el ex jugador deja en claro que en Chile nadie se cuida con respecto al buen comer.

Sinceridad

El Pibe dio una nota muy relajado en ESPN de Argentina, donde contó detalles de cómo le ha cambiado la vida con el salto a River Plate.

“Apenas llegué era alguien que jugaba a la pelota no más, no era muy profesional que digamos. No le daba tanta importancia a muchos factores que hoy en día le doy, como la alimentación y el entrenamiento afuera, en mi casa”, comenzó explicando.

“Hoy me alimento de gran manera, mejoré un montón, me siento más cómodo con mi cuerpo. Son cosas muy importantes que uno cuando recién arranca no le da importancia. Estar en un club como River te obliga a ser profesional. Hay que estar preparado en todos los detalles, sino no aguantas”, precisó.

No traga mentiras

El mensaje fue tomado por Patricio Yáñez, quien se puso la servilleta en el cuello, para asegura que lo que decía Solari era correcto y es una clara imagen de lo que pasa con los jóvenes en el fútbol chileno: “Acá comía, no se alimentaba”

“Acá parecen no darse cuenta. Todos los que van a Argentina, el otro día Thomas Galdames dijo que sería un tremendo retroceso volver a cualquier equipo del fútbol chileno”, comenzó explicando el ex delantero.

Eso sí, le encuentra toda la razón al Pibe con la preocupación de su cuerpo, donde aclara que nadie toma en cuenta esos temas.

“Acá parece que no les importa, comen, acá le meten el tocomple y la hamburguesa”, finaliza.