Por estos días, una de las principales tareas de Fernando Felicevich es encontrarle club a Alexis Sánchez. Mientras eso ocurre, este 1 de agosto hubo otra edición del programa de Juan Cristóbal Guarello en YouTube, llamado La Hora de King Kong. En esta ocasión, aprovechó de contar el porqué de una demanda que Ivo Basay le interpuso a Deportes La Serena.

El Hueso acaba de ser nombrado director técnico de Deportes Copiapó tras la salida de Héctor Almandoz. Por eso y también ante una pregunta de un espectador, Guarello recordó aquel episodio. “Ivo Basay había demandado a La Serena por 300 millones de pesos”, introdujo el comunicador. El otrora goleador de Colo Colo y el Necaxa de México fue técnico de los granates desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022.

“Quedó muy peleado con Felicevich y Ossandón, que era el gerente en ese momento. El hombre de los Whatsapp con el Melón. Los demandó porque los contratos que les hacen a los entrenadores son al borde de la ilegalidad, son raros”, contó también Juan Cristóbal Guarello, un donante de alpiste de esta casa editorial desde que pasó a la experiencia YouTuber.

¿Tuvo que ver Felicevich? Guarello revela el arreglo entre Basay y Deportes La Serena

La historia que reveló el comentarista de Radio Agricultura, que de cierto modo salpicaba a Felicevich, no quedó ahí. Guarello agregó más datos del acuerdo que hubo entre el staff técnico encabezado por Ivo Basay y Deportes La Serena.

“Entonces llega un momento en que el equipo de La Serena no anda, finalmente descendió, pero en abril del año pasado La Serena no funciona y echan a Basay. Le dicen que el equipo no anda, que se tiene que ir. Pasa una cuestión muy loca, atentos porque yo no entiendo. Primero, el 16 de abril le llega un desahúcio a Basay. Después, el 20 de abril de 2020, llega otra notificación de término de contrato anticipado por necesidades de la empresa”, aseguró el rostro de Canal 13.

Y agregó que “Dos notificaciones por dos razones distintas les llegaron. Algo muy raro. Medio que se calentaron y se querellaron por 300 millones y terminaron arreglando por cifras mucho menores. Los dos Traverso, Ítalo papá e hijo, Arbiza y Basay se llevaron 106 millones de pesos“.

“Arbiza va con él a Copiapó. Los 300 millones eran lo inicial. Fueron 100 para 4, menos el 15 por ciento de los abogados. 100 pa’ 4. Eso pasó con Ivo Basay en La Serena, que va a empezar en Copiapó y va a tener harta pega”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.