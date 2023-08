La posible venta del delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, al Union St. Gilloise de Bélgica, por un monto superior a los seis millones de euros, tiene expectante al pueblo albo.

Pero, para Juan Cristóbal Guarello, se siente algo raro en este posible traspaso, por el cómo se han dado las situaciones y la forma de reaccionar que ha tenido Colo Colo, lo que lo hace dudar de su verdad.

Huele mal

El comunicador habló por largos minutos en su programa de Youtube, “La hora de King Kong”, donde puso sobre la mesa todo lo que ha pasado en las últimas horas con la posible venta del delantero.

“Algo pasó con lo de Damián Pizarro. Hay algo raro. Hay versiones contradictorias. Una persona que está metido en el mundo de los traspasos me dijo que es verdad, pero desde el directorio de Colo Colo han mostrado tantas duras que parece que no es cierto”, comenzó explicando.

En ese sentido, asegura que en el estadio Monumental están pendientes de cómo termina esta historia, que tiene plena relación con la de Darío Lezcano, que tienen bien complicado al técnico Gustavo Quinteros.

“Están esperando en Colo Colo si se termina de concretar la transferencia de Damián Pizarro al Union St. Gilloise, que es millonaria, la transferencia del año, porque si se hace se queda sin un 9 Quinteros y no puede irse Lezcano”, detalló.

Datos

Más en profundidad Guarello destaca el panorama del posible futuro club de Pizarro, donde deja la duda del movimiento que quiere generar ese club, que no es acorde a los comportamientos históricos de transferencias.

“Un amigo mío, que se maneja en el mundo de las transferencias, me dijo que era cierta la oferta, que el dueño, el jugador de poker británico, que es genio de las apuestas, Tony Bloom, que además es dueño del Brighton. Es un hombre que apuesta, que le gusta traer jugadores de no tanto cartel y es un apostador nato, se hizo millonario. Pero tiene un detalle, la plata se la gasta en Brighton no en Union St. Gilloise”, explicó.

“El Saint Gilloise no te va a gastar seis millones y medios de euros por el 80% del pase de un jugador, porque nunca lo ha hecho. Parte la primera grieta. Yo lo daba por hecho, por lo que me dijeron, pero ya había algo raro. No hace goles, pero tiene físico y me hace ruido”, destacó.

Ante esta situación también pone dudas en cómo actúa Colo Colo, ante la información y los montos que se hablan por Pizarro.

“¿Por qué Colo Colo se demora tanto en aceptar la oferta? Si fuera por esos números Colo Colo ya lo habría vendido. Por mucho menos plata se han ido jugadores con mayor cartel. Además, se le fue Cruz, Arriagada y otros jugadores sin recibir un peso”, profundizó.

Para tener en cuenta

El comunicado, quien ha revelado importantes informaciones en su programa digital, pone dudas también al saber que Pizarro será titular ante Palestino por Copa Chile, donde cree que si estuviera listo, y por esos montos, no juega simplemente.

“Pizarro es una incógnita, no sabemos dónde va a llegar, porque está muy verde. Por muchas circunstancias es el titular en Colo Colo, donde cumple funciones de romper defensas, pivot, asistidor, pero no de goleador. Va de titular por Copa Chile. Un jugador que se está por ser transferido por esa millonada no lo hacen jugar Copa Chile, porque se puede lesionar y se arruina la transferencia. Ya la cosa está rara, Quinteros dice que se pude ir, pero hay algo que no cuadra”, abre la interrogante.

“Algo no cuadra en lo de Pizarro, supuestamente había reunion de directorio hoy (martes), supuestamente hay viernes. Que hay directores que quieren que se quede hasta final de año, imaginate van a poner en peligro esa transferencia, que no la van a tener nunca más, para que se quede por un hipotético título. Además, llevara 15 goles, pero no los lleva. El fútbol chileno, todos jugando al poto sucio, todo con una carta bajo la manga”, finalizó.