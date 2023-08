Deportes Copiapó sorprendió a todos al anunciar que Héctor Almandoz dejaba la banca del cuadro nortino. Y es que hace solo un par de semanas, el ex futbolista argentino sufrió un problema cardiaco que lo obligó a ser internado de urgencia y de hecho, todavía no volvía a dirigir formalmente.

Parecían querer darle el tiempo suficiente para que este se recuperara e intentara también levantar al equipo, que en las últimas semanas anda a los tumbos, sumando dos derrotas seguidas y cayendo al último lugar en la tabla de posiciones, siendo superados por Magallanes.

Pero la realidad era otra y hoy en la mañana se despidieron de quien fue el artífice del ascenso conseguido en 2022. “Agradecemos al profesor Almandoz por haber logrado, luego de una histórica campaña, el ascenso de nuestro Club a la primera división del fútbol profesional, logro deportivo por el cual siempre lo recordaremos”, señaló el club.

“Además, agradecemos sinceramente el profesionalismo, dedicación y pasión con que desempeñó su labor. Siempre recordaremos su inmensa calidad humana y atributos personales, que lo llevaron junto a su cuerpo técnico, a dejar una huella para siempre en nuestra institución y ciudad”, agregaron.

Sin embargo, el proceso sin un DT duró poco. Solo un par de horas, ya que al tiempo después confirmaron que Almandoz ya tenía reemplazante: Ivo Basay, quien vivirá su décimo proceso como entrenador, al mando del conjunto nortino, a quien nunca a dirigido.

Además, Basay llegará acompañado de dos conocidos en la década de los 90 en nuestro fútbol. Pablo Lenci será su ayudante técnico, mientras que Claudio Arbiza llegará como preparador de arqueros. Un equipo de trabajo que buscará mantener al cuadro atacameño en primera división.

Vale recordar que Ivo Basay vivió un proceso similar en Deportes La Serena. Un equipo que en 2021 peleaba por no descender y que finalmente se terminó salvando. Ya en 2022 los resultados no acompañaron y el DT terminó siendo cesado en abril de ese año, aunque finalmente La Serena no se salvó.