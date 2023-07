Juan Cristóbal Guarello sigue explotando el Youtube con su programa “La hora de King Kong”, donde ha revelado mucha información de las grandes polémicas del fútbol chileno.

Por lo mismo, adelanta que este jueves va sacar a la luz el informe del duelo entre Huachipato ante Deportes Copiapó, que causó mucha polémica por la determinación del VAR.

Polémica

Así lo dio a conocer el comunicador, quien destaca que tiene información precisa de lo que sucedió con ese compromiso, hablando de cómo fue intervenido el VAR para tomar decisiones.

“Les quiero adelantar que para el próximo jueves finalmente sí vamos a tener el informe del partido Huachipato contra Deportes Copiapó. El informe de los árbitros con todo el contexto, que empieza con la famosa definición a penales de Vallenar con Melipilla, que Nicolás Gamboa dirigió”, comenzó explicando.

“Hay un tema que les dije que puede tener razón Castrilli, que si era verdad quedaba bien, pero que si no era verdad quedaba mal. Bueno, no es verdad. Me lo aclararon”, precisó.

Detalles

Ante esto, deja en claro los detalles que se podrán conocer en su programa, para que los hinchas del fútbol se enteren cómo se manejó ese partido.

“El jueves vamos a tener un informe detallado de lo que ocurrió en ese partido, de cómo fue intervenido el VAR, de la verdadera naturaleza de los audios liberados. Les voy a hacer una cronología, les voy a contar, porque estuve en el ojo del huracán, imputado en Fiscalía”, explicó.

Para que no se pierdan su espacio en internet, Guarello precisa que hay información que no había salido a la luz y que promete mover el piso, nuevamente.

“Tengo el informe del oficial de cumplimento, las 215 páginas, les voy a leer un par de cosas que se les van a caer las gutaperchas, las tapaduras, los que tienen sarro se les va a caer y los que tienen caspa se les va a caer, porque la cuestión está bravísima”, finalizó.