Juan Cristóbal Guarello recibió varios insultos de Arturo Vidal. El Rey estuvo en una transmisión de Twitch junto a Fabián Orellana, otro de los que se sumó a la defensa a Fernando Felicevich. El nombre del poderoso agente ha resonado con fuerza en los últimos días.

Sobre todo después de la investigación “El Cartel del Gol” que el periodista Fernando Tapia hizo en compañía del equipo de Informe Especial. A raíz de las palabras del Rey y el Histórico, el comunicador preparó una lista de 27 futbolistas chilenos con un solo objetivo: desmitificar la teoría que sostuvieron los dos.

“Quiero dar un poco de contexto. Justo cuando salen estas denuncias, entre ellas la de Campos Toro, por apropiación indebida de 112 millones de pesos. Y fue la única denuncia a la que respondió públicamente. Aparece este Twitch de dos laderos, dos jugadores ultra fieles, como dirían en el peronismo, ultra verticalistas”, presentó Guarello a sus dos interpelados.

JCG no se quedó con eso. “Fabián Orellana, un ex jugador hace muchos años, al que critiqué mucho por su paso en la Universidad Católica antes de jugar porque me daba la idea que no iba a funcionar y no funcionó, que Felicevich lo llevó a la Kings League ahí hace una vuelta. Y Arturo Vidal que se ha extremado y no ha perdido tiempo de salir en todas las fotos con Fefe llegando al Athletico Paranaense, en todos lados. Es decir, esto no es casualidad”, explicó el rostro de Canal 13.

Guarello sobre el Twitch de Vidal y Orellana: “Quieren contrarrestar el tsunami mediático contra Felicevich”

El comentarista de la radio Agricultura prosiguió con su exposición. “Este tsunami mediático contra Felicevich que lo tiene muy dañado, cuestionado en la justicia. Que incluso obligó al Ministro del Deporte Jaime Pizarro, cuyo hijo Vicente es representado por Felicevich, a hablar de una nueva ley, de separar la federación de la ANFP, de regular a los representantes como dueño de clubes”, expuso Guarello.

“Este Twitch es demasiado oportuno, pero además tiene una segunda lectura. La avivada de enfocar o personalizar en mí los ataques a Felicevich. O sea que en fondo hay un par de tontos ahí, un par de personas que le tienen envidia a Felicevich y por lo tanto lo ataca. O sea, de desviar la atención, de minimizar, focalizar, atomizar el problema gigantesco en el cual está envuelto el fútbol chileno y también envuelto Fernando Felicevich”, añadió JCG.

Y siguió. “Entonces uno de los argumentos de estos dos muchachos, y lo repiten majaderamente, porque me preguntan por aquí, sí, el papelito que tenía anotado abajo, me preguntan por aquí, cómo no, que el Melón te mandó, te recordó por whatsapp, ‘oye, el tema”, ironizó Guarello sobre una posible instrucción de Daniel Béhar, la mano derecha que tiene FF.

“Tratan de establecer que si no fuera por Felicevich no hubiéramos ido a Europa. Primero le diría que qué lástima que tenga tan poca fe en su carrera y que de noser por Felicevich hubiera terminado en Alianza de Cutralco de Argentina o en Gremio Prudente de Brasil. Tratan de establecer la idea de que si no es por Felicevich nadie va a Europa. Que es el único que te lleva”, dijo. Y sacó el listado con futbolistas que desmiente con elocuencia esa hipótesis.

El listado de Guarello para desmitificar el poder de Felicevich de llevar chilenos a Europa

“Esta lista son puros jugadores que fueron a liga de primer nivel en Europa que no fueron representados por Felicevich en la última década. Perdón que dé la lata, pero vale la pena recordarlos. Claudio Bravo, todos estos jugadores no son representados por Felicevich y miren dónde llegaron, Manchester City y Barcelona. Voy a nombrar los equipos más importantes. Mauricio Isla, Udinese, Juventus y QPR; Jean Beausejour, Birmingham y Wigan; Gonzalo Jara, West Bromwich Albion; Marcelo Díaz, Hamburgo y Celta; Eduardo Vargas, Napoli, Valencia y Hoffenheim; Matias Fernández, Villarreal, Fiorentina y Milan; Mauricio Pinilla, Cagliari, Palermo; Carlos Carmona, Atalanta, Reggina; Mark González, Liverpool y CSKA Moscú; Jaime Valdés, Sporting, Atalanta, Parma; David Pizarro, Inter de Milán, Roma y Manchester City; Nicolás Córdova, Livorno, Parma, todos de primera división”, enumeró Guarello.

Siguió con su detalle. “Tucu Hernández, Celta de Vigo; Manuel Iturra, Málaga, Villarreal; Pedro Morales, Málaga y Dínamo Zagreb; Marco Estrada, Montpellier; Rodrigo Tello, Sporting Clube de Portugal, Besiktas; Waldo Ponce, Racing de Santander; Francisco Gato Silva, Osasuna y Brujas; Bryan Rabello, Sevilla; Víctor Felipe Méndez, CSKA Moscú; Igor Lichnovsky, Porto y Valladolid; Nicolás Castillo, Brujas, Frosinone y Mainz; Tomás Alarcón, Cádiz y Zaragoza”, terminó el recuento de Guarello.

“Todos estos jugadofres que nombré, todos, jugaron en buenos equipos de Europa. Varios en la Premier League, en las ligas más importantes. Y no necesitaron a Felicevich. No lo necesitaron. A Rabello lo llevaron de la reserva de Colo Colo al Sevilla. Y no fue Felicevich. Cuando quieran instalar el tema de que si no es por Felicevich nadie jugaría en Europa, Claudio Bravo habría sido el reserva del Necaxa, del Comunicaciones, no crean. Les nombré 27 jugadores chilenos de primera línea en Europa que no tuvieron ninguna relación con Felicevich. Ninguna. No crean, no se compren el discurso”, cerró.