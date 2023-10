La Kings League, la famosa liga de futbolito creada por Ibai Llanos y Gerard Piqué, lanzará su versión para América. El próximo 24 de octubre, en Ciudad de México, se llevará a cabo un evento exclusivo de presentación de la Américas Kings League, que reunirá a streamers y futbolistas latinoamericanos.

Al igual que la versión española, que tiene a presidentes como Kun Agüero e Iker Casillas, la Américas Kings League contará con 12 equipos. Los dueños de cada elenco aún no han sido confirmados, por lo que aún se desconoce si un equipo chileno participará en la edición.

“Estamos muy emocionados de llevar la competición a otros horizontes. México es el primer país fuera de España en el que se realizará el torneo y sabemos que en toda Latinoamérica existe una gran comunidad de aficionados que buscan otras formas de entretenimiento. Estamos convencidos que la liga les dará eso y mucho más al combinar al deporte con reglas disruptivas”, dijo Piqué.

Aunque la sede será en México, la Kings League de América tendrá participantes de varios países de la región. Por ejemplo, ya está confirmado la presencia de un equipo argentino, aunque se desconoce quién será el presidente.

¿Quiénes estarán en la Kings League de América?

Aún no están confirmados los presidentes de la Kings League, pero ya hay una famosa figura de Latinoamérica que fue descartada. El popular streamer Davo Xeneizee, el más famoso de Argentina y quizás el más reconocido en toda la región, ya declinó la invitación de Ibai y Piqué para ser uno de los timoneles.

“Yo dije una vez que streameo porque es mi espacio para hablar de fútbol, no me gusta ser streamer y por eso no consumo la Kings League y por eso no participaría. Ya hemos hablado (con Ibai) y yo se lo he dicho, no quiero participar en la liga”, anticipó el streamer argentino hace unas semanas.

En Chile, Fabián Orellana confirmó hace unos meses que quería traer la Kings League al país. En mayo, Gerard Piqué comunicó que el exjugador de Audax Italiano y Universidad Católica, por ahora sin club, se pasó por sus oficinas para hablar del proyecto. Habrá que ver si es uno de los confirmados.

No es el único chileno que se postuló como presidente de un club. Igor Lichnovsky, defensa del América, también manifestó sus ganas de participar en la liga. Incluso, se reunió con Rivers, presidenta de Pío FC, en México. Eso sí, su situación es mucho más complicada al ser un futbolista con contrato vigente.

¿Cuándo se presentará la Américas Kings League?

La versión americana de la Kings League tendrá su anuncio oficial el próximo martes 24 de octubre. En Ciudad de México, se informarán cuáles serán los 12 equipos participantes de la liga que reunirá a streamers, futbolistas y exfutbolistas latinoamericanos.

