Wawrinka apunta contra Piqué por arruinar la Davis: Francia vs Suiza se juega con estadio vacío

Desde hace tiempo que la Copa Davis viene recibiendo críticas en torno a su nuevo formato. El hecho de jugar las fases finales en sede única genera muchos estadios vacíos y ese ambiente copero, tan tradicional en antaño, ya casi no se ve, salvo en las fases previas, donde efectivamente hay localía.

Este martes comenzaron las Finals del torneo en cuatro sedes: Bologna, donde está Chile, pero además son sedes Manchester, Valencia y Split. Y, salvo las localías, se espera que el resto de las series se jueguen con un escaso ambiente, tal como es el caso del Chile vs Suecia que se está jugando en estos momentos.

Y ante eso, una de las figuras mundiales del tenis actual, como Stan Wawrinka, puso el grito en el cielo por las condiciones en las que se juega una serie entre dos países tradicionales, como Suiza y Francia. Es que la serie se juega en Manchester, Inglaterra y como se podía esperar, no despertó demasiado entusiasmo

Con un estadio casi vacío se juega la serie, lo que provocó la reacción de Stan the Man en Twitter, apuntando directamente contra Gerard Piqué, responsable de este cambio junto a su empresa Kosmos y la ITF. “Gracias Gerard Piqué e ITF”, señaló apuntando a las vacías gradas del estadio O2 de Manchester, donde salvo unos pocos fans, el resto de los asientos estaban vacíos.

El suizo, además, salió a la cancha con cara de pocos amigos al momento de la presentación de la serie. Al momento de ver las gradas, un visiblemente decepcionado Wawrinka, saludó a las gradas con desgano. Claramente no era el ambiente que esperaba.

Por ahora, desde la Copa Davis no se han manifestado en torno a un cambio de formato. El contrato entre Piqué y la ITF finalizó, pero la federación no ha mostrado ganas de cambiar el formato, cuya fase final, curiosidad o no, siempre se ha jugado en España.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa Davis?

El equipo chileno, capiteando por Nicolás Massú, debuta en la fase de grupos de las Finales de Copa Davis el martes 12 de septiembre a las 10:00 horas, ante Suecia.

¿Cuál es el grupo de Chile en la Copa Davis?

Chile integra el Grupo A de la fase de grupos de las Finales, donde se medirá con Italia, Suecia y Canadá. Los italianos están de dueños de casa, y los canadienses son los actuales campeones.