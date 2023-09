Cristian Garín se ilusiona con volver a su prime en la Copa Davis: "Me siento recuperado"

Chile está a pocas horas de enfrentarse a Suecia en su debut por las Finals de la Copa Davis. El equipo capitaneado por Nicolás Massú afrontará la que es, a priori, la serie más abordable de las tres, ya que luego deberá verse las caras ante Canadá, último campeón e Italia, local en este grupo.

Sin embargo, el gran año de Nicolás Jarry y que tres de los cuatro singlistas nacionales estén ubicados dentro de los 100 mejores del año, dan esperanzas. Además, está el factor de que los tres rivales de Chile están con bajas, siendo nuestro representativo el único completo de cara a la competencia.

Y clave en el futuro de Chile será Cristian Garín, quien no ha tenido su mejor año en el ATP, ubicándose actualmente en el puesto 103 del mundo. Sin embargo, Gago apuesta por recuperarse ante Suecia y vengar así su eliminación en la primera ronda de la clasificación del US Open.

El chileno habló este domingo en conferencia de prensa, donde se mostró confiado en que logrará rendir bien y que será elegido como segundo singlista en las series. Eso sí, respaldó la decisión que tome Nicolás Massú dependiendo de los enfrenamientos.

“Llevamos acá casi una semana, y ha estado muy bueno. Es divertido, nos han tratado bien, y en lo personal ha sido una semana buena con el equipo, me hacía falta una semana así de trabajo y si me toca jugar, me siento muy preparado”, señaló.

“Después de estas últimas dos semanas, me siento bien en lo físico, me siento bien recuperado y ha sido una semana positiva en los entrenamientos junto con el equipo, porque nos llevamos muy bien”, agregó en relación a su evolución desde el US Open.

“Son tres series y tenemos muchas oportunidades, y hay que aprovecharlas”, cerró el que es el número dos de nuestro país.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa Davis?

El equipo chileno, capiteando por Nicolás Massú, debuta en la fase de grupos de las Finales de Copa Davis el martes 12 de septiembre a las 10:00 horas, ante Suecia.

¿Cuál es el grupo de Chile en la Copa Davis?

Chile integra el Grupo A de la fase de grupos de las Finales, donde se medirá con Italia, Suecia y Canadá. Los italianos están de dueños de casa, y los canadienses son los actuales campeones.