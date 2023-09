Sergio Agüero sigue firme con su equipo en la Kings Cup. Este fin de semana se jugó la fecha 2 del torneo copero de la Kings League que organiza Gerard Piqué y Kunisports marcha en puestos de clasificación a los play-offs. Sin embargo, protagonizó una dura polémica este fin de semana.

Por razones personales, el Kun no ha estado muy conectado con la presente temporada del certamen. Por esa razón, dejó a su hermano Mauricio del Castillo a cargo de stremear el partido que jugaron contra Aniquiladores este fin de semana. Un audio que le envió a él, insultando a la Kings League, se viralizó.

Kunisports perdía 2-0 contra el equipo que le pertenece al colombiano Juan Guarnizo en este encuentro. El equipo de Agüero tuvo un gol que fue polémico, ya que primero dio en el travesaño y luego entró al arco. Sin embargo, el árbitro revisó la jugada en el VAR y decidió anular la anotación.

Ahí fue cuando el ex Manchester City le mandó un audio a su hermano para que lo compartiera en el stream. “La verdad que son unos hijos de mil p… Todos, empezando por la gente que está en el VAR. Me da igual que me sancionen y me den un millón o diez millones de multa, lo que quieran”, comenzó.

Pero eso no fue todo, ya que Agüero también disparó contra Gerard Piqué y Oriol Querol, su mano derecha en la Kings League. “Piqué y Oriol deberían tener orden en este sentido. Si al árbitro lo veo en Barcelona, le voy a decir que es un reverendo hijo de re mil gran p…”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugarse la Kings League?

La fecha 3 de la Kings Cup, el torneo copero de la Kings League, está programada para el domingo 24/09. La jornada la abrirán Los Troncos vs Jijantes (11:00), sigue Rayo de Barcelona vs 1K (12:00), luego Porcinos vs Ultimate Móstoles (13:00), después Kunisports vs Saiyans FC (14:00), más tarde XBuyer Team vs Pío FC (15:00) y cierran El Barrio vs Aniquiladores (16:00).

¿Cómo le ha ido a Kunisports en la Kings League?

El último partido de Kunisports en la Kings Cup fue una derrota por 2-0 a manos de Aniquiladores. Así se quedaron cuartos en la tabla del grupo B, con tres puntos luego de dos fechas.