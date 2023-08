Igor Lichnovsky se ha dedicado al streaming. El futbolista dejó Tigres por la ausencia de cupos de extranjero y se quedó sin club. Por mientras se ha dedicado a transmitir desde su hogar semanalmente en Twitch y se ha posicionado como uno de los streamers más populares de fútbol en México.

En las últimas semanas, en plena búsqueda de club, fue acercado a la Kings League. En redes sociales, el ex Universidad de Chile compartió imágenes con Rivers, presidenta de Pío FC y la leyenda “no diré nada, pero habrán señales”, dejando entrever que podría jugar en la liga de fútbol 7 de Gerard Piqué.

Este lunes, en conversación con La Junta Plus, Lichnovsky confirmó que es verdad que podría jugar por la PPP, pero que depende de su salida oficial de Tigres. Esto, porque todavía quedan temas pendientes, ya que todavía tiene contrato vigente con el equipo de la Liga MX.

“Me junté con la Rivers, nos llevamos muy bien, existe admiración porque estamos en la misma ciudad. Está listo, no está cerrado porque tengo que cerrar mi tema contractual con Tigres, pero me dijo ‘Igor, el martes hay entrenamiento’.”, señaló el futbolista.

Pero eso no es todo, ya que Lichnovsky reveló que sí habló con Universidad de Chile. Es decir, en la temporada 2024 podría volver a jugar en el fútbol chileno. “Estoy en una situación contractual que puede ser usada en mi contra, jajaja. Yo no lo he dicho en otro lugar, así que atentos. Es cierto que ya hablé con la U”, comentó.

“Ahora, a veces la gente me dice ‘Igor no te olvides de la U’. A mí me cuesta la venta de humo, porque cuando uno lo siente y no tiene intereses económicos y tiene otros intereses en la vida, ¿creen que yo no quiero volver? Quiero hacer las cosas bien, están pasando cosas. Es cierto que ya conversamos, pero hay cosas que no puedo decir. A la gente le serviría saber esto, pero hay cosas de jugadores históricos…”, agregó Lichnovsky sembrando el misterio.

¿Dónde juega Igor Lichnovsky actualmente?

Pese a que el pase de Igor Lichnovsky pertenece a Tigres UANL, el defensor no fue inscrito para el torneo de Apertura 2023 de la Liga MX y no está jugando. Tiene contrato vigente con la institución.

¿Cuál es el canal de Twitch de Igor Lichnovsky?

Igor Lichnovsky transmite en su canal de Twitch homónimo llamado igorlichnovsky. No tiene un calendario fijo de transmisiones pero habitualmente las confirma en su cuenta de Instagram.