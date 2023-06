Lichnovsky confiesa su gran sueño: "Una de las cosas que me mueven es volver a la U"

El mercado de pases en Universidad de Chile no se ha movido aún. Los Azules no cuentan con muchos fondos, por lo que se ve complejo el panorama para que puedan reforzarse. En medio de ese panorama, un jugador con pasado en el club su deseo de volver a ponerse la camiseta del Bulla: Igor Lichnovsky.

El defensor de 29 años disputó la última temporada en Tigres de México, club con el que fue campeón de la Liga MX. Siempre que viene a Chile, el de Peñaflor se deja ver por el CDA o en los partidos de la U. Esta vez, decidió confesar sin segundas lecturas su gran anhelo.

“Una de las cosas que me mueven hoy en el fútbol es volver a la U”, señaló Lichnovsky en una entrevista a El Mercurio. El central debutó en Universidad de Chile en el año 2011, bajo el mandato de Jorge Sampaoli. Fue campeón del Clausura 2011, Apertura 2012 y la Copa Chile 2014. 54 partidos y 4 goles fueron sus registros antes de ser vendido al Porto en el 2014.

Contrato hasta diciembre

El actual jugador de los Felinos incluso contó que estuvo presente en el último encuentro de los dirigidos por Mauricio Pellegrino. “Vi el partido con O’Higgins por Copa Chile. Lo veo como hincha, no cometo el error de meterme más allá. Me encargo de hacer el asado, de ver los partidos, ir al estadio cuando puedo, alentar. No opino de cosas internas“, detalló.

Si bien viene de dar la vuelta olímpica en México, el defensor podría cambiar de aires prontamente: “Fue un proceso súper intenso en cuanto a cambios, manejo de emociones, estrés y rendimiento. Los campeones no solo se hacen en de la cancha”, detalló. Tiene contrato hasta diciembre del 2023.

En los últimos días, se ha hablado mucho que Lichnovsky podría dejar a Tigres. Incluso, ha sido vinculado con el Inter de Miami de Lionel Messi, de acuerdo a medios mexicanos y por ahora su futuro no está claro. En la U los centrales actuales son Luis Casanova, Matías Zaldivia, Nery Domínguez e Ignacio Tapia.