El Tigres de Igor Lichnovsky completó la hazaña en México y se coronó campeón de la Liga MX tras imponerse por 3-2 a las Chivas de Guadalajara en condición de visitante. Un triunfo sorpresivo considerando que en el partido de ida, jugado en casa del Tigres, habían igualado sin goles.

Pero además, el equipo del ex defensa de la U sorprendió a todo el mundo, ya que solo lograron meterse a Playoffs como séptimos tras una irregular fase regular, quince puntos por detrás de Monterrey, el equipo que culminó como líder y que luego, en Playoffs, no supo responder a la expectativa.

Todo lo contrario que el Tigres, que de la mano de sus experimentadas figuras, como André Pierre Gignac o su arquero Nahuel Guzmán, mostró su mejor nivel en postemporada y terminó alzando la corona con Lichnovsky como alternativa y sin sumar minutos en el último partido.

Se trata del octavo título en la historia para el Tigres y el primero en cuatro años, tras el conseguido en el Clausura 2019. Es el quinto club más exitoso en el fútbol azteca, solo por detrás del América, las Chivas de Guadalajara, el Toluca y el Cruz Azul.

Y pese a no jugar, Lichnovsky celebró con todo la corona. Con copa en mano, el chileno posó frente al lente comiendo un completo. Una fotón que decidió subirlo a su Instagram, recibiendo numerosos saludos, especialmente de hinchas azules.

Es la cuarta corona que el zaguero alcanza en el fútbol azteca. Ya había alzado dos veces la Copa México, una con el Necaxa y la otra con el Cruz Azul, además de una Supercopa de México con la máquina cementera. Además, con la U logró levantar dos títulos de Primera División, una Copa Chile y la Copa Sudamericana.

Eso sí, el chileno, que comenzó el torneo siendo titular, no logró la continuidad esperada en la postemporada. De hecho, de los siete partidos, solo comenzó en tres como titular y en la final no vio minutos. El ex seleccionado nacional finaliza contrato a fin de año y no son pocos los hinchas de la U que se ilusionan con una posible vuelta a Chile.