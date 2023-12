El mundo del pádel celebra este miércoles 20 y jueves 21 de diciembre un tremendo evento en Chile. El Pala Tour se roba las miradas en nuestro país, y recientemente dijeron presente varias leyendas de la selección chilena.

No para ser simples espectadores, ya que el evento tiene como principal atracción la participación de Arturo Coello y Agustín Tapia -la dupla número uno del mundo-, sino que también para jugar un partido de exhibición.

Cinco mil fanáticos colmaron las galerías del Movistar Arena para ver a los exjugadores de la Roja disfrutar de su nuevo pasatiempo favorito, que también llama la atención de cada vez más personas.

Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Matías Fernández, Gonzalo Jara y Fabián Orellana dijeron presente en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins, y hablaron con RedGol para contar por qué aman tanto el popular deporte.

Bose le cuenta a la Redgoleta que “cuando uno se retira queda un vacío de competencia y es muy difícil suplirlo, por lo menos desde mi punto de vista, con ligas de fútbol”.

Según el bicampeón de América con Chile esto es “porque uno nunca vuelve ser lo que fue, haya tenido una gran carrera o una no tan buena, es muy difícil volver a reeditar eso en el fútbol”.

“En cambio este es un deporte donde uno ve que va creciendo, y eso también genera competencia, genera tensión y eso a mí es lo que me gustó del pádel. Y lo otro es que no me mata tanto físicamente las articulaciones como el fútbol”, detalló.

Gonzalo Jara y el Mago Valdivia también son fanáticos del pádel

“Yo creo que es un deporte que nos viene bien. La reacción, el juego, el movimiento, nos hace estar constantemente en competencia, nos permite seguir siendo competitivos”, detalló Jarita.

Sobre quien es el mejor de sus amigos para el deporte de moda, Jara explica que “no está acá, Carlos Carmona es el mejor”. Y aprovecha de hablar de su futuro: “Estoy cesante, y nada voy a esperar este otro año. Quiero jugar, ya lo pensé, creo que va a ser mi último año así que quiero jugarlo”, apuntó.

El Mago Valdivia, por su parte, cuenta que esto “es algo que lo vengo practicando desde el año pasado producto de una invitación de mi hermano Claudio. A partir de esa primera invitación lo adopté y hoy es el deporte que más practico, no hago casi nada de fútbol, no juego nada, y el pádel son cuatro o cinco veces a la semana”.

Y, Jorge, ¿se pueden hacer lujitos como hiciste en el fútbol? “Sí, se puede, le vas a pegar un palazo a la pelota y miras para el otro lado nomás, algo se hace”, lanzó.

Finalmente, Matías Fernández expresa que practica el deporte “por entretención”, y detalla que en el evento “jugando estuve mal, jajaja. Bose jugó bien”.

