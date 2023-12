Continúan las reacciones en el ambiente futbolístico nacional ante la noticia que Marcelo Díaz regresará a Universidad de Chile, tras 11 años, como el primer refuerzo para la temporada 2024, y una de las que causó más ruido fue la que entregó su ex compañero en la Selección Chilena, como Jean Beausejour.

El bicampeón de América advierte que le causa extrañeza el hecho que “se atrasa un año la llegada a la U, si volvía el año pasado no pasaba nada. Creo que podría haber convivido y ayudado a este plantel”, aunque agrega que “le hace bien a la institución que vuelvan referentes como él. Es un cariñito al hincha y está bien”.

En esa línea, Beausejour defendió la decisión de Azul Azul para firmar a Díaz, pese a que todavía no hay un nuevo entrenador, ya que “a estas alturas, están esperando que llegue para comunicárselo no más. Si hay una secretaría técnica fuerte, el técnico va a disponer de los recursos futbolísticos y no al revés. Tiene que haber un sano equilibrio”.

Finalmente, el otrora lateral izquierdo advierte, sobre la situación de Carepato, que “es muy sano que jugadores emblemáticos tengan ese retorno natural al club al cual quieren. No digo que tenga que ser una ley, pero al menos uno de esa generación que le dio tanto”.

¿Cómo fue el paso de Marcelo Díaz en la U?

En sus siete años con el Romántico Viajero, el volante central no sólo ganó cuatro títulos de Primera División, con un histórico tricampeonato entre 2011 y 2012, además de conquistar la Copa Sudamericana, previo a iniciar su periplo en Europa, México, Argentina y Paraguay.

¿Cómo fue la pasada temporada de Carepato?

Marcelo Díaz llegará a la U, luego de su campaña de regreso al país, en el elenco de La Florida, donde disputó un total de 30 partidos, entre el Campeonato Nacional 2023 y la Copa Sudamericana, con un total de 2.300 minutos en cancha, donde registró dos asistencias y no hizo goles.

¿Cómo fue el paso de Beausejour en la U?

Luego de un largo período fuera del país, entre México y Europa, a mediados de 2016, llega al cuadro azul, proveniente de Colo Colo, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del fútbol chileno, luego de pagar poco más de US$2.5 millones de dólares.

Beausejour defendió a la U durante cinco temporadas, entre 2016 y 2020, donde jugó un total de 119 encuentros, a nivel local e internacional, con un registro de dos goles y 20 asistencias, además de ganar sólo un título, el Torneo de Clausura 2017, al mando de Ángel Guillermo Hoyos.

